'Gift ved første blik'-Carsten i enorm shitstorm: Sådan kan det ramme ham på pengepungen

Carsten Jensens campingplads kører med overskud, men reaktionerne på hans deltagelse i det populære DR-program får ham til at frygte, at han bliver straffet af potentielle kunder i fremtiden

Carsten Jensen har fået bange anelser for sin vestsjællandske campingplads, efter han har medvirket i DR's seersucces 'Gift ved første blik'.

Den 52-årige brandmand driver Skælskør Nor Camping som en sidegesjæft, når han ikke er på brandstationen, og han har de seneste to år haft økonomisk medvind.

Nu kan han dog frygte for, at han går mørkere tider i møde på grund af 'Gift ved første blik'.

- Jeg er røget ud i den ene shitstorm efter den anden. Og jeg synes egentlig, at det er uretfærdigt.

- Jeg tvivler på, at det bliver en fordel, siger Carsten Jensen om sin medvirken i 'Gift ved første blik'.

Kan klare det

I campingpladsens seneste regnskab tæller overskuddet 109.000 mod 112.000 året forinden, mens den ifølge Carsten Jensen blev drevet med et underskud på 250.000 kroner, da han overtog den i 2014.

I det særdeles populære tv-program, der kan prale af over en halv million seere per afsnit, afskriver Carsten Jensen sin helt nye kone, Eva Lundberg, allerede på bryllupsrejsen efter flere mundhuggerier.

Ifølge Jensen traf han dog langtfra udelukkende beslutningen om at forlade eksperimentet på grund af skænderierne.

Parret udgjorde slet og ret et dårligt match, mener han. Ræsonnementet er dog hverken gået rent ind os hos Eva Lundberg eller seerne, der har givet ham på puklen i både kommentarspor til artikler på nettet og på sociale medier.

- Jeg har aldrig sagt noget, jeg ikke kunne stå ved, og jeg har heldigvis nerverne til at klare det, siger Carsten Jensen.

Ikke et arbejde

Carsten Jensen købte Skælskør Nor Camping i 2015, fordi han manglede noget at rive i, efter han byggede sit knap 400 kvadratmeter hus i Skælskør færdigt.

På det tidspunkt havde han forpagten den i et år og måtte hoste op med 1,5 million for at kunne kalde den hans eje.

Brandmanden har en enkelt ansat, receptionisten Marianne, der også klarer ad hoc-opgaver og gør rent efter de besøgende. Hun er ifølge Carsen Jensen den eneste modtager af firmaets lønudbetaling på 212.000 kroner i 2017.

Carsten Jensen betragter sig selv som en handyman og elsker at stoppe den dryppende vandhane eller få den defekte vaskemaskine til at snurre på livet løs igen. Foto: Marianne Overaa/DR

Selvom han gerne taler taler er sin campingsplads' økonomi, er det ikke noget, der optager ham vildt.

- Jeg kigger ikke så meget på regnskaberne, men jeg kører med overskud og hører ikke så meget fra skat, siger Carsten Jensen.

Han fortæller, at han med fuldt overlæg har ladet de to foregåendes års overskud stå i firmaets pengekasse, efter receptionisten Mariannes løn er betalt.

Overskuddet skal bruges i efteråret på nye baderum til campisterne.

- Hvis jeg trækker pengene ud, skal jeg betale 68 procent til Skat, så er det bedre at bruge dem på investeringer, siger Carsten Jensen.