’Gift ved første blik’-Michael dater ny kvinde på TV2

Michael Sommer tilmeldte sig 'Gift ved første blik' for at bryde med det store fokus på udseendet. Torsdag aften forsøgte han sig igen på TV2

Han var hele følelsesregistret igennem, da han deltog i 'Gift ved første blik' på Danmarks Radio og blev gift med Christina Arenholdt Nielsen.

Selvom de ikke er sammen længere, har en af årets store profiler ikke givet op på kærligheden. Torsdag aften dukkede Michael Sommer pludselig op i 'Go' Aften Live' på TV2, hvor han med bind for øjnene skulle date en kvinde som en del af et eksperiment.

- Jeg gik ind i 'Gift ved første blik' for at bryde med det, at man kun går op i udseendet. Så det kan godt være, at det var spændende at komme ind i studiet og snakke om dating, men det handlede også om at teste, hvad det kan gøre, at man lærer en person at kende ud fra personligheden, fortæller Michael Sommer til Ekstra Bladet og tilføjer med et grin.

- Jeg kunne ikke se noget og anede ikke, hvem jeg sad med. Det var mega mærkeligt, og det var lige før, at det var værre end at springe ud i at blive gift. Næsten. Jeg tænkte, at hvis jeg kan blive gift, så kan jeg også date med bind for øjnene.

Ikke hans type

Desværre var Emilie Ekman, der sad over for Michael Sommer, ikke hans type, da han smed bindet for øjnene.

- Jeg synes faktisk, det er vildt at date, hvor man kun kan tale. Det er det eneste, du skal fokusere på, så jeg forholdt mig bare til, at vi skulle have en dialog, og så bedømte jeg hende ud fra den. Men der lå også det i det, at hvis jeg ikke er til den type, så ryger alt det, vi lige har bygget op, i vasken, forklarer han.

Og det gjorde det altså.

- Det gik helt i opløsning

Helt slut med Christina

For fans af Michael Sommer og Christina Arenholdt Nielsen har han dårligt nyt. For det er helt slut mellem parret, der ved sæsonafslutningen kunne præsentere en større bombe, da parret i Ekstra Bladet annoncerede, at Christina er gravid.

- Jeg er jo blevet skilt, og vi er landet der, hvor vi ikke skal være sammen.

- Så den er helt, helt lukket med dig og Christina?

- Den er fuldstændigt lukket. Mig og Christina prøver at snakke sammen under de omstændigheder, vi sidder i. Jeg ved ikke, hvad hun gør, siger han med henvisning til graviditeten.

Selvom bruddet fra Christina af indlysende årsager har været hårdt, så har det ikke skræmt ham væk fra datingmarkedet, som han også beviste torsdag aften.

- Det var lidt for sjov, at jeg tog med i aften. Hvis den var der, så havde jeg gemt hendes kontaktoplysninger. Men hun var ikke det, jeg kigger efter, siger han.