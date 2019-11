'Gift ved første blik par' afslører: Dét tjener vi

Michael og Kathrine Kelså Harders fandt hinanden i DR-programserien 'Gift ved første blik', og siden er kærligheden blomstret for ægteparret.

Interesserede personer har siden tv-deltagelsen haft mulighed for at følge med i hverdagen hos Michael og Kathrine, der på parrets blog og Instagram-profiler deler ud af, hvad der foregår i deres liv.

Det er primært et hobbyprojekt, men der kommer alligevel lidt penge ind på kontoen gennem sponsorerede indlæg, som firmaer betaler for, at Michael og Kathrine laver. Det skriver parret i et nyt indlæg på bloggen.

- Vi går meget op i kun at indgå disse samarbejder, hvis vi synes, det giver mening for os, og hvis vi kan stå inde for produktet. Vi kan allerbedst lide, når det relaterer sig til vores parforhold, bolig eller indretning, skriver parret.

Michael og Kathrine fortæller, at de har lavet cirka 100 blogindlæg på bloggens første år, og syv af disse var sponsorerede indlæg. Og selv om det giver lidt ekstra penge på kontoen, så er det ikke noget, de kan leve af.

- Og hvad giver det så? Tjoh, status efter et år er, at vi har tjent 20.000 kr. på sponsorater (hvis vi tæller både blog og Instagram). Derudover får vi også penge for, at der er folk, der læser med på bloggen, hvilket er endt ud i 7.500 kr.

- Der skal så selvfølgelig trækkes skat fra disse beløb, og så skal det deles mellem to mennesker. Det er bestemt noget at tage med, men vi er nok også ret glade for, vi har fuldtidsjobs ved siden af – og at vi gør dette som en hobby, skriver parret.

Se også: 'Gift ved første blik'-jubel: - Jeg starter på mandag

Åbne om alt

Over for Ekstra Bladet fortæller Michael Kelså Harders omkring parrets beslutning om at dele ud af økonomien bag bloggen.

- Vi har generelt en holdning om, at vi vil være åbne omkring alt, og økonomi er normalt noget, der er meget tys-tys. Men vi har et åbent forhold til det - ligesom vi har til så meget andet, som man også så i 'Gift ved første blik' i forhold til vores liv og parforhold, siger han.

Han fortæller, at parret kun har takket nej til et par tilbud om samarbejde indtil videre, men de gør sig generelt mange overvejelser, inden de takker ja til de muligheder, der byder sig.

- Hvis det er noget, vi ikke kender til, så researcher vi og prøver at gøre os kloge på det. Hvis det er noget, vi kender til, så kan der være overvejelser omkring, hvorvidt vi har reklameret for noget lignende. For vi vil gerne være troværdige, selv om vi måske godt kan lide begge produkter, og det kan give et troværdighedsproblem.

- Vi vil være sikre på, at det er et produkt, vi kan stå inde for - og som også passer til os. Det er måske det vigtigste, at det passer på os som par. Vi kan godt lide at se os selv som nogle småbuttede, almindelige typer, der ikke er selvhøjtidelige, og vi vil gerne sætte fokus på det glade parforhold og god kommunikation, siger han.

Se også: Forarget Mila efter ’Landmand søger kærlighed’: - Det er ikke sandt

'En meget sørgelig timeløn'

Michael fortæller, at parret blandt andet har reklameret for parterapi, selv om det ikke var noget, de modtog penge for. Penge betyder nemlig ikke alt for parret, hvilket ifølge ham også kan ses på indtjeningen.

- Hvis man gør den tid, vi har brugt på bloggen, op i en timeløn, så er det en meget sørgelig timeløn. Men vi er selvfølgelig ikke kede af, at der kommer lidt ind, griner Michael.

Selv hvis muligheden byder sig i fremtiden, så tror han heller ikke, at de kunne finde på at gøre bloggen til andet end et hobbyprojekt.

- Det tror jeg ikke. Vi er glade for vores jobs, og vi er glade for at have den som en ting ved siden af. Det er også derfor, vi er glade for, at der ikke er så mange sponsorater, for vi vil helst ikke have, at det føles som et arbejde, siger han.

Parret har endnu ikke lagt sig fast på, hvad indkomsten fra bloggen skal bruges på.

- Ja, hvad får vi udbetalt? 12.000 eller sådan noget. Så det er måske en weekendrejse eller noget, som det kommer til at gå til på et tidspunkt, griner han.

Skilt fra 'Skatter': Her er Michaels nye projekt