'Gift ved første blik'-stjerne skal giftes igen

Han hedder Michael Sommer, men de fleste realityfans kender ham nok som 'Skatter'. Et kaldenavn han fik, da han i programmet 'Gift ved første blik' blev gift med Christina Arenholdt Nielsen.

Det blev til et stormfuldt forhold, som endte med, at Christina blev gravid, og parret gik fra hinanden. Kort efter meldte Michael Sommer og Christina Arenholdt Nielsen ud, at de havde afbrudt graviditeten.

Siden har 28-årige 'Skatter' fundet kærligheden på ny i smykkedesigneren Maria Hjort Kronholm.

I januar fortalte det smaskforelskede par til Ekstra Bladet, at de havde taget et stort skridt i deres forhold, da Maria flyttede ind i hans hus i Knabstrup.

- Det er måske lidt hurtigt, men det er mega-dejligt. Man kan jo lige så godt springe ud i det, når det føles rigtigt, fortalte Michael dengang til Ekstra Bladet.

Og det lader til, at det er gået ud over al forventning at bo under samme tag, for nu skal Michael giftes med sin smykkedesigner.

'Jeg sagde JA!' skriver Maria Hjort Kronholm på sin Instagram-profil, og til Ekstra Bladet fortæller det lykkelige nyforlovede par, at frieriet skete under optagelserne til et nyt tv-program, som endnu er en smule hemmeligt.

Maria Hjort Kronholm afslører dog, at programmet følger nogle personer, der har været udsat for vold, og deres rejse for at genvinde tillid. I hendes tilfælde er en del af rejsen, at hun skal ud at ride med kæresten, Michael.

- Jeg har ikke siddet i en saddel, siden jeg faktisk måtte sælge min hest til ham, der engang udsatte mig for vold, fortæller Maria Hjort Kronholm.

I forbindelse med optagelserne var parret og flere af Maria Hjort Kronholms familiemedlemmer derfor i dag taget til forlystelsesparken Bakken for at ride. Og Michael Sommer, der hele tiden havde vidst, at han ville gå på knæ for sin kæreste i løbet af i år, besluttede, at det var den helt oplagte dag.

Maria Hjort Kronholm havde drillet Michael Sommer med, at hun ikke ville sige ja, hvis ringen ikke var flot. Men både ringen og frieriet var lige efter hendes hjerte. - Han er nok den mest romantiske mand, der findes, siger den nyforlovede smykkedesigner til Ekstra Bladet. Foto: Privat

- Jeg spurgte produceren, om han var med på lidt sjov, og det var han, siger Michael 'Skatter' Sommer til Ekstra Bladet.

Så under rideturen steg Michael af hesten og gik på knæ.

- Jeg kunne ikke sige andet end 'what! Ej, ej, ej ej! Og så begyndte jeg bare at græde. Min mor græd også, fortæller Maria Hjort Kronholm, der beskriver sin forlovede som jordens dejligste kæreste.

- Og så toppede han den lige med en sidste overraskelse. Michael sagde, at han havde noget til mig, og så gik jeg ud foran indgangen, hvor der kom en hestetrailer kørende. Han havde købt den palomino-farvede hest, jeg længe har sagt, at jeg gerne ville have! siger den rørte kommende brud.

- Det var da noget af en forlovelsesgave. Vil du så toppe den til brylluppet, Michael?

- Det vil jeg. Det er der mange måder at gøre på, siger en hemmelighedsfuld 'Skatter' til Ekstra Bladet.

På sin Instagram-profil har Maria Hjort Kronholm lagt en række billeder op af sin ring, hestene og eftermiddagens romantiske frieri på Bakken.