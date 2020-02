Gifteklar Charlotte Bøving jubler: Han har sagt ja

Tv-lægen og hendes udkårne, Christina, er ved at få styr på sommerens bryllup

’Lægger bryllupsplaner,’ skrev tv-lægen Charlotte Bøving forleden på Facebook.

Over for Ekstra Bladet løfter hun nu lidt af (brude)sløret for, hvad de planer indebærer.

Da det første klokkeslag ringede 2020 ind, friede hun til sin kæreste, Christina Jørgensen, der ikke tøvede med at sige ja.

– Vi har booket Varde Kirke til 20. juni – vi synes, det er en sjov dato, 20.06.20. Og heldigvis sagde præsten også ja.



Brylluppet skal stå her i Varde Kirke i Charlottes hjemby. Foto: Hanne Boock

– Han hedder Morten Thaysen og er min yndlingspræst. Jeg er ikke sådan en, der render i kirke hele tiden, men når han holder julegudstjeneste, så er jeg der. Han er også fantastisk til både bryllupper, begravelser og konfirmationen.

Fornuftige holdninger

Han er en meget nutidig og nærværende præst med mange fornuftige holdninger til liv og død, og så formår han at trække kristendommen ind i nutiden og ikke bare tale om Pontius Pilatus, siger 52-årige Charlotte Bøving.

En anden mand, der også har sagt ja til at gøre de to kvinders store dag fejende flot, er designeren Lasse Spangenberg.

– Han har sagt ja til at lave vores kjoler, fortæller hun.

– Så I regner med begge to at skulle vies i kjoler?

– Ja, det gør vi.



Charlotte Bøving og Christina Jørgensen regner med at invitere mellem 120 og 140 gæster med til deres kærlighedsfest. Foto: Anthon Unger

Parret regner med at invitere mellem 120 og 140 gæster med til deres kærlighedsfest.