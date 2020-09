Gik fra konen: Nu sælger Bubber lejligheden

Endnu et punktum er blevet sat i historien om Bubber og Christina Ipsen Meyers liv sammen.

Onsdag skriver boligportalen Boliga, at parrets lejlighed gennem seks år er blevet sat til salg.

Der er tale om en næsten royal adresse på Amaliegade, hvor lejligheden, der ligger i et bindingsværkshus fra 1755, er placeret.

Parret har sat lejligheden til salg for 8,2 millioner. Det er dog ifølge Boliga en lidt højere kvadratmeterpris end i resten af det eksklusive område.

Bubber har sat prisen til 84.000 kroner pr. kvadratmeter. Det normale prisleje i København K. er på 52.400 kroner pr. kvadratmeter.

Selv købte Bubber og Ipsen lejligheden for 5,4 millioner tilbage i 2015. Du kan se lejligheden her.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bubber, der ikke ønsker at udtale sig om salget.

Fik barn med barnepigen

Salget kommer efter, at Bubber i november fortalte, at han var gået fra konen Ipsen for at være sammen med den gravide Signe Rossing, der tidligere har været barnepige for familiens børn.

Ekstra Bladet interviewede efter bruddet med Christina Ibsen Meyer Bubber om det, der har været et af hans livs største udfordringer. Du kan læse det eksklusive interview her (+).

Bubber og Signe Rossing fik en søn tilbage i april og bor i dag sammen i Nordsjælland.

Bubber har udover det nye fælles barn med Signe Rossing to døtre og en søn fra sit ægteskab med Christina Ibsen Meyer. Signe Rossing har også tre sønner i forvejen fra et tidligere forhold.