Gik godt første gang: 'Vi gør det igen'

Der er store smil hos Lars Ankerstjerne og kæresten, Lise, der netop har annonceret, at de skal være forældre for anden gang.

Det gør de på Instagram.

'Det gik så godt første gang, at vi sgu lige gør det igen. Leon’-kanonen skal være storesøster til foråret!', skriver den tidligere dommer.

På samme måde bekræfter Lise Koefoed, at der nu kommer familieforøgelse.

'Planen var; at tage et smukt familiebillede, hvor vi alle lige havde taget pænt tøj på og redt håret og såd’n - meeeeen intet går jo efter planen, med en tumling i huset- sååå det blev i stedet til dette kærlighedskaotiske billede, med usat hår, taget midt i ulvetimen. Perfekt. OG vi bliver 4 til foråret! Mere kaos på vej!,' skriver hun.

Parret har i forvejen datteren Leona, og nu er de altså klar til endnu en baby.

Stopper som dommer

I juli fortalte sangeren, at han stopper som dommer i programmet 'X Factor'.

Han fortalte på de sociale medier, at det var blevet tid til at fokusere på 'nye drømme og projekter', og at det betød et farvel til det populære sangprogram.

Ankerstjerne var med i dommerpanelet i to år, men det lykkedes ham aldrig at vinde over Blachmans finalister.

Siden sommeren har man på Ankerstjernes profil kunne følge med i, at han nu arbejder på at skrive sange, manusser og tv-koncepter.

Parret måtte gennem et behandlingsforløb ved Leona, og håbet var næsten slukket, da miraklet endelig skete.

Til Ekstra Bladet fortæller Ankerstjerne, at han ikke har andet at tilføje lige nu end 'jubiii', fordi han netop nu er på vej til sangskriverlejr.

