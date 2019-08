Gik helt ned efter TV2-program: - Det var så forfærdeligt

Tilbage i 2016 deltog Christel Berlin og hendes mand Johan Berlin fra Helsingør i det populære TV2-program 'Nybyggerne', hvor de var med i kampen om at vinde deres drømmehus.

Siden da har man ikke set meget til familien, og det er der en særlig grund til.

Umiddelbart efter programmet gik 38-årige Christel Berlin nemlig ned med stress i så alvorligt et omfang, at hun måtte sygemelde sig både fra sit job og sin familie.

- Jeg var så syg, så syg og kunne ikke noget. Jeg lå bare og kiggede ud i luften og kunne ikke tænke nogle tanker færdigt. Jeg var så ked af det og vred samtidig. Jeg syntes, det var uretfærdigt, at jeg var havnet der, bare fordi jeg ville gøre en karriere, fortæller hun til TV2.

På grund af stress-sygdommen kæmpede hun med dårlig samvittighed. Især fordi hun ikke havde overskud til at være den mor, hun gerne ville, over for sine tre børn.

- Jeg kunne ikke være mor. Det var så forfærdeligt. Johan tog sig af dem. Jeg kunne næsten ikke engang overskue at kigge på dem, fordi min dårlige samvittighed åd mig op. Jeg kunne ikke være den mor, de fortjente. Jeg lå bare der. Min lille pige Asta begyndte at omtale mig som 'en mor, der bare lå på sofaen.

Christel Berlins krop reagerede på stressen, og hun fik voldsomt udslet. Foto: Privatfoto

Arbejdede alt for meget

I månederne efter familiens deltagelse i 'Nybyggerne' valgte Christel Berlin at starte sin egen forretning, hvor hun solgte sin kunst. Her arbejdede hun omkring 90 timer om ugen, og ifølge Berlin var det netop for meget arbejde, der knækkede hende.

- Jeg troede, jeg godt kunne klare alt det arbejde. For det var jo bare for en periode, tænkte jeg. Men så faldt hele min verden bare sammen, og jeg brød sammen en dag på vej hjem. Derefter lukkede jeg min butik og min hjemmeside. Jeg arbejdede alt for meget, men det var svært for mig at acceptere, at løbet var kørt, og at jeg ikke kunne mere. Men jeg fik angst af det, så jeg var nødt til at lukke det ned, fortæller hun til Ekstra Bladet.

I april 2017 blev Christel Berlin derfor sygemeldt på fuld tid.

Som en del af behandlingen skulle Christel Berlin træne en del. Foto: Privatfoto

I bedring

I dag - to et halvt år efter sammenbruddet - har Christel Berlin det bedre, selvom hun stadig ikke er rask.

- Jeg er ikke rask endnu. Men nu kan jeg fungere igen som mor, kone og boligejer. Nu kan jeg gøre rent, vaske tøj og sådan nogle ting. Ting, jeg ikke kunne gøre før, og det er virkelig en lykkefølelse. Før kunne jeg ikke fungere, selvom jeg gerne ville. Sådan nogle helt basale ting blev bare fysisk umulige for mig, og jeg brød helt sammen, hvis der blev stillet simple krav til mig som at handle, siger hun:

- Det var ikke en god idé for mig at gå selvstændig lige efter 'Nybyggerne'. Set i bakspejlet skulle jeg nok have stoppet op og taget en pause. Jeg knækkede simpelthen, tilføjer hun.

- Hvad har været givende for dig i forhold til at få det bedre?

- Jeg tror, at accepten har været min største fjende til at starte med, fordi det er svært at acceptere, at man har mistet sig selv. Det er en kæmpe sorgproces. Både at miste sig selv og sin arbejdsevne. For jeg var så ked af det. Da jeg havde accepteret det, så gik det stille og roligt op ad, men der har været mange bump på vejen, siger hun.

Fik hjælp

Undervejs i sygdomsprocessen har 'Nybygger'-deltageren både gået til psykiater og psykolog og gør det også stadig.

- Jeg har lidt af angst og depression som konsekvens af stressen. Angsten har jeg stadig, men ikke i samme grad. Jeg bliver dog hurtigt overstimuleret, og jeg er nødt til at lytte til min krop og trække mig tidligere end andre, for ellers får jeg angst, siger hun.

Hvorfor er det vigtigt for dig at fortælle om stress?

- Det handler om at bryde et tabu og skabe mere viden om stress. Jeg har fået flere beskeder fra folk, der har været igennem det samme, og at kunne få mennesker til at føle, at de ikke er alene er det hele værd.

Christel Berlin er nu kommet så langt i processen, at hun langsomt er begyndt at komme i jobaktivering. Den seneste tid har hun været i praktik i flere virksomheder et par timer ad gangen.