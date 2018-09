Gina Jaqueline: Jeg kunne tjene 50.000 på en enkelt aftale

Den tidligere sugardater løfter i aftenens udgave af 'Til middag hos..' sløret for, hvor meget hun kunne tjente på at date og have sex med mænd

Fordommene fejler ikke noget, da Line Baun Danielsen i aften er 'Til middag hos..' Gina Jaqueline.

Den tidligere tv-vært har ikke fordomme om aftenens hovedperson, men derimod om den måde hun har tjent penge på gennem sin ungdom.

Som sugardater har Gina Jaqueline været sammen med mænd for penge, lyserøde tasker og lækre stiletter.

Prostitution, vil nogen nok kalde det, og det kan det også sagtens være, erkender Gina Jaqueline. Men for hende har sugardating været mange ting.

- For mig har det været alt næsten rendyrket prostitution, hvor jeg har fået 50.000 kroner for at tage med til en fødselsdag, til at møde den person, jeg allerbedst kan lide i hele verden. Så for mig har det været begge dele, siger Gina Jaqueline i aftenens program, hvor også Naser Khader og Mads Christensen er på besøg.

Både Blærerøven og Baun spørger godt ind til Gina Jaquelines 'job'. Blandet andet vil Line Baun Danielsen gerne vide, om den tidligere sugardater selv ville lade sin datter tjene penge på at være sammen med et hav af mænd. Se hvad hun svarer i klippet herover.

Gina Jaqueline fortæller også åbnet og ærligt om sin barndom, hvor hun voksede delvist op hos sin mormor og færdedes hjemmevant i Istedgade fra hun var seks år.

Det er i aften klokken 19, at TV3 sender 'Til middag hos..'.