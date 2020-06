Gitte Nielsen viser 'mirakelbaby' frem

Da Gitte Nielsen i en alder af 54 år blev mor for femte gang, var hun klar i spyttet i et interview med Entertainment Tonight:

- Vi prøvede i ti år. Hun er bogstaveligt talt et mirakel, og jeg vil gerne sige til alle kvinder derude: 'Giv aldrig op'. Nogen må vinde i lotteriet. Jeg har det, som om jeg gjorde det med min lille datter. Så mange tak.

Datteren Frida er efterhånden blevet to år, og tidligere på måneden tog hun hund og barn med en tur i parken og viste det lille mirakel frem.

Gitte Nielsen tog på tur med datteren Frida. Foto: Mega Agency

Gitte Nielsen indledte fertilitetsbehandlinger for 14-15 år siden. Forudseende fik hun sine æg frosset ned som 40-årig. Faderen er 41-årige Mattia Dessi, og sidste år åbnede Gitte Nielsen døren på klem for, at en sjette arving kunne komme til verden.

- Jeg kunne godt tænke mig endnu en baby. Det ville blive den sjette. Man skal aldrig sige aldrig. Min mand, Mattia, presser for endnu et barn. Han elsker vores lille prinsesse (Frida, red.), men han vil også gerne have en lille dreng, sagde hun sidste år i det italienske tv-show 'Non è la D'Urso' ifølge Independent.

Da Gitte Nielsen første gang fortalte om sin femte graviditet, blev hun mødt med kritik.

- Folk siger, 'måske lever du ikke om 20 år, er det det rette ansvar så at få en lille pige?'

- Men jeg er en voksen kvinde. Jeg er som god vin og er det bedste sted i mit liv nogensinde, fortalte hun i morgenprogrammet 'Good Morning Britain' i 2018.

Gitte Nielsen er blandt andet kendt for sit tidligere ægteskab med den amerikanske skuespiller Sylvester Stallone.