Giver kæmpe støtte: Det får han for det

En af Danmarks mest fulgte personer på Instagram Anders Hemmingsen har valgt at støtte kokken Umut Sakarya og danseren Jenna Bagge i 'Vild med Dans'.

Hver fredag aften opfodrer han sine over 868.000 følgere til at stemme parret videre i konkurrencen. Selvom de har modtaget færrest point i hver runde, er parret gået videre.

Som tak for hjælpen har han fået billetter til 'Vild med dans', som er blevet en tradition for ham de sidste syv år.

- Jeg skrev til Umut og spurgte, om ikke jeg skulle støtte ham, og så gav han mig et par billetter, siger Anders Hemmingsen.

Ud over to billetter til åbningsshowet modtager han hverken penge eller flæskesteg fra Umut Sakarya, der ejer restaurant Guldkroen. De to kender heller ikke hinanden godt, men har mødtes et par gange, fortæller Hemmingsen.

Umut og Jenna i fjerde omgang af 'Vild med dans'.

Tidligere faldt opbakningen ud til komikeren Simon Juul og bagedystdeltageren Rosa Kildahls fordel, der som tak for hjælpen også inviterede ham ind til danseprogrammet som deres ven. Det er normalvis ikke muligt at købe billetter til 'Vild med dans', men 25 oktober, rykker showet til Det Kongelige Teater, og her kan du købe billetter og støtte Knæk cancer-kampagnen.

Baggrunden for støtten til de tre førnævnte skyldes, at de alle er 'underdogs' og dermed 'god underholdning'.

- Jeg støtter de skæve typer, som ikke er så kedelige. Dem, som ikke kan danse, og som folk kan grine lidt af. Det er bare god underholdning, siger Anders Hemmingsen, der til dagligt modtager 'mellem 500-600' billeder fra folk, som han herefter poster på sin profil.

Selvom han med sine 868.000 følgere har en anseelige indflydelse, gik det galt for Rosa Kildahl i fjerde runde af sidste års 'Vild med Dans'. Det skete samme aften, som Anders Hemmingsen var inde for at støtte hende.

- Det var ret akavet, og hun blev faktisk lidt sur på mig, men hun dansede heller ikke ret godt, griner Hemmingsen.

Umut Sakarya er dermed nået længere end Rosa Kildahl, og Anders Hemmingsen spår ham gode chancer for at nå langt.

- Jeg tror godt, at han kunne komme ret langt, selvom han får så lidt point. Men jeg tror ikke, han kan vinde over Jakob Fauerby og Silas Holst, siger Anders Hemmingsen.

Umut Sakarya selv fortæller, at han sætter pris på støtten.

- Jeg synes, det er fantastisk med opbakningen, lyder det fra Umut Sakarya i en sms til Ekstra Bladet.

I 2013 blev fodboldspilleren Allan Simonsen båret hele vejen til semifinalen med hjælp fra radioprogrammet 'Monte Carlo', der hyldede ham dagligt.

