Gjorde barnepigen gravid: Nu får det konsekvenser

I november sidste år kom tv-værten Bubber - med det borgerlige navn Niels Christian Meyer - med noget af en chokmelding, da han afslørede over for Ekstra Bladet, at 28 års ægteskab med hans kone, Christina Ibsen Meyer, var slut, og at han samtidig venter barn med en ny kvinde.

Kort efter afslørede Bubber, at den nye kvinde var 41-årige Signe Rossing, som tidligere har været barnepige for familiens børn.

Siden har det dog været småt med kommentarer fra tv-værten, mens hverken Christina Ibsen Meyer eller Signe Rossing har kommenteret situationen.

Se også: Bubber: Jeg havde nærmest lyst til at dø

Forholdet mellem Bubber og Christina Ibsen Meyer er dog slut. De to blev gift i 1991 og har sammen tre voksne børn, men kærligheden mellem de to varede ikke ved.

Det er dog ikke kun privat, at de to er gået fra hinanden. Også professionelt får skilsmissen nemlig konsekvenser for 55-årige Bubber og den to år yngre Christina Ibsen Meyer.

14. januar udtrådte hun af virksomheden Bubber Unlimited ApS, hvor hun indtil da havde siddet i direktionen med sin ægtemand. Det fremgår af det offentlige virksomhedsrigister.

Bubber til drukfest: Flygtede fra pressen

Bubber stiftede firmaet i oktober 1990, og tre et halvt år senere, helt præcis 9. marts 1994, blev Christina Ibsen Meyer en del af bestyrelsen. Her erstattede hun Shu-bi-dua-profilen Michael Bundesen, som fratrådte på samme tid.

12. januar 1995 udtrådte Michael Rasmussen af bestyrelsen, og i en lang årrække udgjorde Bubber og Christina Ibsen Meyer bestyrelsen i Bubber Unlimited ApS.

I oktober 2016 nedlagde de bestyrelsen, og Christina Ibsen Meyer blev i stedet en del af direktionen i virksomheden.

Det forblev hun altså indtil 14. januar i år, hvor hun fratrådte og efterlod Bubber alene med Bubber Unlimited ApS.

Lagt for had efter chok-brud: - Det er rigtig hårdt lige nu

Bubber og Christina Ibsen Meyer blev gift i 1991. Foto: Henning Hjorth

Sund økonomi

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvilken betydning hendes fratrædelse får for den daglige drift af virksomheden, ligesom det heller ikke vides, hvilke økonomiske konsekvenser det får.

Hun forlader dog et firma med en ganske sund økonomi. Det viser det seneste regnskab for Bubber Unlimited ApS, der blev offentliggjort 4. juli 2019.

I regnskabsperioden, der løb fra 1. maj 2018 til 30. april 2019, leverede firmaet en bruttoomsætning på 702.867 kroner, hvilket efter skat og lønninger resulterede i et overskud på 239.132 kroner.

Af de penge trak Bubber og Christina Ibsen Meyer 230.000 kroner ud som udbytte, mens de lod de sidste 9132 kroner stå i virksomheden.

Det betyder, at der nu er en egenkapital på 736.669 kroner i firmaet, som Christina Ibsen Meyer altså ikke længere er en del af.

Bubber Unlimited ApS havde i perioden to ansatte, og firmaet har udbetalt lønninger for 223.512 kroner i løbet af perioden. Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på 18.626 kroner, som dog både skal deles og betales skat af.

Hvis de to ansatte er Bubber og Christina Ibsen Meyer, indikerer regnskabet, at de begge har indtægter ved siden af, som de ikke kører gennem Bubber Unlimited ApS.

Se også: Bubber er blevet bedstefar

Flygtede fra pressen

Bubber var fredag i sidste uge til stede ved Reality Awards for at uddele en pris. Her var han ikke meget for at snakke med pressen om.

- Jeg har det godt, tak. Men i dag handler det ikke om mig. Jeg skal bare uddele en pris, sagde han med et venligt smil.

- Men jeg har det godt. Jeg har lige været ude at rejse, hvor jeg har cyklet en del.

Han ønskede ikke at tale om, hvordan det går med Signe Rossing, som umiddelbart ikke var med i salen.

- Det går godt, men ikke mere af det nu. Barnet er jo ikke engang født, sagde han venligt, inden han småløb ud i baglokalet forud for prisuddelingen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med både Bubber og Christina Ibsen Meyer, men begge oplyser, at de ikke ønsker at kommentere sagen.

Kristian Jensen skal skilles: Danner nu par med kendt sangerinde