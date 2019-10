Gjorde foruroligende fund: - Jeg gik fuldstændig i chok

For et par uger siden mærkede Christina Siguenza - kendt fra 'Årgang 0' - en smerte under sin ene arm i nærheden af brystet. For første gang i lang tid valgte hun derfor at mærke efter på sine bryster for at finde ud af, hvor smerten kom fra.

I den forbindelse fik hun sig en meget ubehagelig overraskelse. Hun mærkede nemlig en knude i sit ene bryst.

Det chokerende fund fortæller hun lige nu om i et opslag på sin Instagram-profil.

Til Ekstra Bladet fortæller Christina Siguenza, at der var en lang række katastrofetanker, der gik igennem hendes hoved, da hun fandt knuden.

- Tankerne fløj bare igennem hovedet på mig. Jeg tænkte bare 'fuck, fuck, fuck', og så kom de værste tanker bare frem - om at jeg skulle dø, at jeg var alvorlig syg og alt det her. Det første, jeg tænkte på, var mine børn, og hvad der skulle ske med dem, hvis det viste sig, at jeg havde kræft. Den tanke kunne jeg slet ikke slippe, siger hun og fortsætter:

- Faktisk nåede jeg også at ændre mine forsikringer, for jeg tænkte, at hvis jeg var alvorligt syg, så skulle jeg i hvert fald nå at sikre mine børn. Jeg må indrømme, at jeg gik fuldstændig i chok, fortæller hun.

Christina Siguenza deler sin historie for at sætte fokus på at alle - mænd såvel som kvinder - skal huske at tjekke sig selv for forandringer. Foto: TV2

Fredelig

Hurtigt efter, hun havde opdaget knuden, tog Christina Siguenza til lægen, hvor hun blev henvist til mammografi og yderligere undersøgelser.

- Jeg følte mig simpelthen så dum, for jeg arbejder jo selv i sundhedsvæsenet, og jeg ved, hvor vigtigt det er, at man tjekker sig selv og bemærke, om der er noget, der føles anderledes eller forkert. Men det har jeg simpelthen bare ikke fået gjort, og det fik mig til at føle mig virkelig dum og pinlig.

Forud for den udvidede undersøgelse tvang hun dog sig selv til at tænke positive tanker.

- Jeg havde jo enormt mange katastrofetanker, men jeg måtte sige til mig selv, at jeg skulle tænke positivt, og at det bare var en fedtknude, siger hun.

Heldigvis viste undersøgelserne også, at den knude, der var i Christina Siguenzas bryst, ikke var ondtartet.

- Det var bare en fedtknude. Heldigvis. Og den er ganske ufarlig. Det var virkelig en lettelse for mig, men samtidig ved jeg jo også, at det ikke går sådan for alle. Jeg blev bare 100 kilo lettere, og jeg var så lettet, for jeg havde været rigtig nervøs.

Selvom knuden viste sig at være ufarlig, synes Christina Siguenza stadig, det er vigtigt at dele sin historie. Det gør hun for at sprede et særligt budskab.

- Med det her vil jeg jo gerne sige, at man skal huske at gå til lægen, hvis man opdager noget, der er anderledes, og at man skal huske at tjekke sig selv - både mænd og kvinder og ikke kun ved brysterne, men også i armhulerne. Selvom der ikke er så meget fokus på det, så kan mænd også få brystkræft, og det er derfor vigtigt, at alle tjekker sig selv, siger hun.

- Derfor vil jeg dele min oplevelse på godt og ondt. Det her har i hvert fald også lært mig, at jeg skal tjekke mig selv regelmæssigt. Så få da tjekket de bryster for fanden, siger hun.

