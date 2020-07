Glad Didde: - Jeg har fået en kæreste

Linses gode veninde med det smittende grin, har ekstra meget at grine ad for tiden. Hun er nemlig blevet forelsket

Det er ikke mange uger siden, at Didde Skjelmose hudløst ærligt fortalte i tv-programmet 'Familien fra Bryggen', at hun føler sig ensom.

Heldigvis er der sket meget i tv-stjernens liv den seneste tid - af den helt gode slags.

Didde Skjelmose er gået hen og er blevet godt og grundigt sommerforelsket.

- Ja, jeg vil godt bekræfte, at jeg har fået en kæreste, siger Didde Skjelmose til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Jeg har mødt en rigtig sød fyr på Samsø, fortæller hun glad.

De nærmere detaljer om kæresten, vil Didde Skjelmose dog helst ikke ud med.

- Jeg vil gerne have ham lidt for mig selv. Men vi kan jo sige, at han er flaskedreng i Brugsen på Samsø, skraldgriner den tidligere Bryggen-beboer, der nu har fast bopæl i Vamdrup ved Kolding.

Det er især efter, hun er flyttet til Jylland, at ensomheden har ramt hende, fortalte Didde Skjelmose i det meget rørende afsnit af 'Familien fra Bryggen', hvor hun åbnede op om, hvordan hun rent faktisk havde det.

- Det er mærkeligt at skulle indrømme. Ligesom man kan sige 'Hej, jeg hedder Didde, og jeg er alkoholiker', så kan man sige 'Jeg hedder Didde, og jeg er ensom'. Det er sgu noget af en falliterklæring. Når jeg kommer hjem fra arbejde, er jeg rimelig ensom. Men sådan er det. Så må man jo spise. Men det er jeg nok ikke den eneste i Danmark, der gør, sagde hun, mens hun tørrede tårer væk.

Til Ekstra Bladet uddybede hun den gang.

- Når jeg tænker på ensomme mennesker, tænker jeg ofte på gamle mennesker, der aldrig taler med nogen. Men det er jo ikke sådan, det foregår. Jeg har familie og venner, men jeg er ensom, og det er vi nok allesammen, og jeg tror, at mange har det sådan. Folk tænker måske, at jeg har det fede liv og kører med klatten. Men der har jeg bare behov for at forklare, at jeg er lige så følsom som alle andre. Jeg føler mig også alene og ensom, sagde hun i maj.

Didde Skjelmose har været single de seneste år, efter hendes forhold til Sonny Bendiksen gik i stykker.

Det gik ellers så godt mellem dem, at han i 2017 friede til hende og der var udsigt til bryllup.

Ni måneder inde i den ellers romantiske forlovelse brød de med hinanden.

