Glad Linse: - Jeg er forgyldt

Den barmfagre mediepersonlighed Linse Kessler har altid gang i tusindvis af projekter - som tallerkenjongløren, der farer rundt mellem pindene for at holde svingningerne i gang.

Nogle gange er der gang i så mange, at hun ikke når hen til pinden, og den pågældende tallerken falder til jorden. Men det går der ikke et skår af Linse af. Det hjælper hende til at navigere i, hvilken vej hun skal gå.

- Jeg synes, jeg er forgyldt. Jeg står et fantastisk sted i min karriere. Jeg har sindssygt mange gode idéer, men det er ikke dem alle sammen, der er lige gode, siger Linse og tilføjer:

- Hver gang jeg får en god idé, så skynder jeg mig at lægge den ned og sige: 'Nej, nu skal jeg passe dem, jeg har', og det er jeg blevet lidt bedre til.

Linse jubler: - Jeg er en heldig kartoffel

Vigtigst af alt er familien, som netop er blevet udvidet med barnebarnet Sia, som datteren Stephanie 'Geggo' Salvarli og manden Cengiz fik i begyndelsen af august.

Dernæst står dyrevelfærd, forretningen cheatshit, skønhedsbrandet Lenina Coleman - opkaldt efter Linses borgerlige navn - og velgørenhedsfonden All Dogs Are Angels højt for Linse.

Det samme gør programserien 'Familien fra Bryggen', som snart sender på tiende år.

- Jeg har ikke brug for at have mange penge. Jeg har min lille lejlighed til 5800 kroner om måneden, en telefonregning og en elregning nogle gange. Jeg har ikke de store udgifter og lever meget lowkey (afdæmpet, red.).

- Det er ikke for at have mange penge. Jeg elsker bare måden at tjene dem på. Men det er da fedt, når de triller ind, for så kan jeg hjælpe nogle flere dyr. Jeg er ikke hende, der gemmer pengene under hovedpuden. Jeg giver mange af dem væk. Jeg mangler ikke noget, og min familie mangler ikke noget.

Ikke ensom

Også privat står Linse et godt sted, fortæller hun.

- Mange tror, jeg er ensom. Men det når jeg aldrig at blive, fordi jeg har så meget at lave, siger Linse og fortsætter:

- Jeg vil da gerne møde en mand, og jeg vil da også gerne giftes på en strand i bare tæer et tidspunkt, men jeg leder altså ikke, for jeg har ikke tid til at lede. Og så drikker jeg jo ikke alkohol, jeg ryger ikke hash, og jeg går jo ikke ud, så jeg møder ikke rigtigt nogen.

Linse har dog en profil på datingappen Tinder, som hendes svigersøn, Cengiz, har oprettet til sin celebre svigermor.

- Han synes, det er så sjovt at swipe 'ja' til en hel masse, som overhovedet ikke er min type. Jeg swiper også den forkerte vej og har kun været derinde tre gange. Jeg er altså ikke særligt god til det og får ikke gjort det, siger Linse med et stort grin.

- Det er ikke blevet til nogen dates, men jeg er ikke afvisende. Jeg kunne da godt tænke mig at dele tilværelsen med en anden, men han skal sgu selv være en, der selv har en masse at se til. Det skal ikke være sådan en våd hundehvalp, der sidder og venter på mig. Det kan jeg ikke holde ud. Det skal være en, der kan acceptere, at jeg har travlt, understreger Linse.