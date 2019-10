Glad Zangenberg: Har vundet i lotteriet

Den danske skuespillerinde er forelsket til op over begge ører i kokken Andreas Bagh

Den danske skuespillerinde, 'Klatretøsen'-stjernen Julie Zangenberg, har fundet lykken.

Det slår hun fast med syvtommersøm på Instagram, hvor hun sender en følelsesladet hilsen til kæresten Andreas Bagh.

'Nogen gange kan jeg blive irriteret på Andreas, når han tager billeder af mig, fordi han aldrig fokuserer på den mest flatterende vinkel - faktisk tværtimod. Men på et tidspunkt gik det op for mig, at jeg har en mand, der ikke synes jeg 'har en god vinkel',' skriver 30-årige Julie Zangenberg.

Hun fortsætter:

'Han synes dobbelthage eller topmave er fuldstændigt ligegyldigt på mig. Han synes også, jeg er smuk der. Billeder som det her, hvor jeg ubevidst bare står i min egen verden og er lykkelig, fri og taknemmelig er smukkere for ham, end mig opstillet i fin kjole og trutmund. Det er dér, han gider tage billeder af mig. Og så går det op for mig (igen), hvor meget jeg har vundet lotteriet med ham.'

Den ellers så medievante Julie Zangenberg fik sig et chok på den røde løber ved årets Zulu Awards. Foto: Mogens Flindt

Arbejder fuldtid

Lykken er altså tilsyneladende gjort for Julie Zangenberg, der normalt værner meget om sit privatliv. Hun har tidligere været kærester med blandt andre fodboldspilleren Nicklas Bendtner, mens det i de senere år har været kokken Andreas Bagh, der har fået glæde af hendes selskab.

Julie Zangenberg har senest været aktuel i serien 'GG Horsens'. I den forbindelse fortalte hun til Ekstra Bladet, at der ganske enkelt ikke var lige så meget tid til at lave skuespil som førhen.

– Jeg arbejder på fuldtid i min hyggetøjs-virksomhed Cozy by JZ, som jeg har haft i tre år. Vi er ude i over 100 butikker i hele landet. Det er min lille baby, og med den er det også begrænset, hvad jeg kan lave af skuespil, forklarede hun.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Julie Zangenberg.