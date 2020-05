Glædelig nyhed fra dansk 'X Factor'-vinder

Chresten, der vandt 'X Factor' i 2013, skal være far for første gang

Til september bliver lyden af akustisk guitar og jyske sangtekster suppleret med barnepludren hjemme hos den tidligere 'X Factor'-vinder Chresten i den lille vestjyske by Bækmarksbro.

Chresten Falck Damborg og konen Sussie, skal nemlig være forældre til deres første barn, som de allerede nu ved bliver en pige.

- Vi var til scanning i mandags, men på grund af coronasituationen måtte jeg ikke komme med ind. Vi fik at vide, at det bliver en pige, men så længe det er et barn, er jeg tilfreds, siger Chresten til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Vi er ikke hundrede procent sikre på navnet. Man skal jo også næsten lige se den bette lort, før man bestemmer sig.

Bliver der også tid til musikken?

- Det er et godt spørgsmål. Det er svært at sige. Jeg har jo ikke prøvet at være far før, men det regner jeg da bestemt med. Det skal der jo være tid til, siger Chresten, der ved siden af musikken har job som værktøjsmager.

Chresten på 'X Factor'-scenen under semifinaleshowet året efter han endte øverst på sejrsskamlen. Foto: Mogens Flindt

Siden sejren i 2013 har Chresten udgivet to albums. Det engelsksprogede 'Wanderlust' fra 2014 og senest albummet 'Vindfang', der blev udgivet sidste måned og indeholder 13 sange på dansk.

Livet som fuldtidsmusiker satser han dog ikke på endnu.

- Der er jo ikke så mange penge i at være musiker, lyder det fra sangeren, der fik spændt ben for sine planer i forbindelse med udgivelsen af den verserende coronakrise.

- Det er rimelig træls. Jeg håber bare, vi kan få lov til at komme ud og spille, men de specifikke planer er ikke på plads endnu. Vi nåede ikke så langt, før det hele blev lukket ned.

Skal der også gå seks år, før den næste plade er færdig?

- Nej, det tror jeg nu ikke. Nu har jeg knækket koden i forhold til at synge på dansk, så mon ikke det kommer til at gå lidt nemmere.

Saltvand i blodet

Chrestens aktuelle album indeholder 13 sange, der ikke lægger skjul på, at Vesterhavet buldrer i Chrestens årer, og at opvæksten i byen Gudum og det nuværende liv i Bækmarksbro - der også er kendt som 'Bævernes By' - har sat stærke aftryk.

Det kommer blandt andet til udtryk i de finurlige tekster og titler som 'Befriet fra den helt store intelligens', 'Vals i jysk muld' og 'Æ Haw'.

Albummet er skabt i tæt samarbejde med producer og multiinstrumentalist Knut Haavik, der blandt andet er kendt fra bandet Hotel Hunger.