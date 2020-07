Glæder sig til at trække i arbejdstøjet

Keld og Hilda Heick skal snart optræde igen for første gang efter corona

11. august er en dag, som Keld og Hilda Heick, begge 74 år, forventningsfulde ser frem til.

Den dag skal de for første gang ud at optræde, efter statsminister Mette Frederiksen 11. marts lukkede Danmark på

- Men nu skal vi altså ud at spille igen - på torvet i Nykøbing Falster sammen med Mickey Pless' orkester. Og vi glæder os, siger Hilda, der i denne uge har holdt familieferie hos datteren, Annette, og svigersønnen, Jesper, på Bornholm.

Se også: Siger farvel til vante rammer

Tidligere på sommeren har parret også nydt en uges ferie på Læsø.

– Der er så fantastisk smukt, og så falder der sådan en ro over en i det øjeblik, man går i land fra færgen, siger Hilda og fortæller, at hun og Keld under hele coronanedlukningen dagligt har holdt fællessang med hinanden.

– Det er jo vigtigt at holde sig skarp på sit job, så vi har været gennem hele vores repertoire.