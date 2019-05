Glæsel i million-salg

Ungerne er fløjet fra reden, og Jan Glæsel trænger sammen med fru Miriam til at få frisk luft i lungerne.

Derfor har parret valgt at sætte deres villalejlighed på Frederiksberg til salg.

- Vi kommer fra landet, og nu skal vi tilbage. Vi bruger ikke byen så meget, så vi vil rigtig gerne ud på landet igen, siger Jan Glæsel til Ekstra Bladet.

Det er denne villalejlighed, som parret har sat til salg. Foto: Home Frederiksberg

Frederiksberg er landets dyreste kommune at købe bolig i, og det er da heller ikke gratis at få fat i trompetistens 125 kvadratmeter.

6.145.000 lyder prisen på, efter Jan og Miriam Glæsel for kort tiden siden valgte at skifte mægler. Indtil da lød prisen på 6.300.000 kroner.

- Man læner sig jo op ad det, mægleren siger, og jeg tror nu nok, at det er rigtigt, at boligen har været sat lidt for højt, siger Jan Glæsel.

Det var Jan og Miriam Glæsel, der lærte os danskere at bruge låget, når vi griller. De har sammen udgivet adskillige grillbøger og lavet tv og grillmad. Foto: Ole Buntzen

Glæsel-parret satte første gang deres bolig til salg i november 2018. Dengang stod der hele 8.795.000 kroner på prisskiltet.

- Den gang satte vi villalejligheden og erhvervsdelen til salg samlet. Derfor var prisen det højere. Nu har vi skilt det ad, forklarer Jan Glæsel.

Lige omkring syv skridt fra villalejligheden på Mariendalsvej ligger kapelmesterens kontor og studie.

- Vi sælger i første omgang privaten og så enten sælger eller udlejer vi erhvervsdelen, siger han.

Miriam og Jan Glæsel har allerede besluttet, at de bliver boende på Sjælland, men ikke lagt sig fast på hvor.

- Vi har kigget meget lidt, men vi vil ikke forelske os i noget, før vi har fået solgt vores hjem og er klar til rykke videre, siger han.

