Godt nyt midt i nedturen

- Far er et brugt menneske, fysisk og psykisk. Men hans glæde er kommet tilbage.

Sådan lyder de opmuntrende ord fra 83-årige Johannes Møllehaves søn Tomas.

I april, da coronanedlukningen var på sit højeste, fortalte han, at hans far følte sig som en ensom burhøne, fordi han var afskåret fra at få besøg på plejehjemmet på Frederiksberg.

'Det er en ond tid for ham,' lød det dengang fra Tomas Møllehave.

Genfundet humøret

Men nu har den tidligere præst, forfatter, foredragsholder med meget mere genfundet det gode humør trods dårligt bentøj og svækket hukommelse.

Han må nemlig igen få besøg på plejehjemmet.

- For det meste er far egentlig glad nok nu, selvom det er tungt, når vennerne dør - som for eksempel Niels Birger Wamberg for nylig. Men i modsætning til for nogle måneder siden så sker der noget nu. Far føler sig ikke længere som en burhøne. Aktivitetsniveauet omkring ham er steget. Der sker noget, og han kan igen få besøg, siger Tomas Møllehave og fortæller, at han forleden havde inviteret sin far i Grøften i Tivoli.

- Far er jo en del af logen 'Grøftens Poeter', så det er en tradition, at han skal derind og have en bid mad. Jeg spurgte, om han kunne huske, at jeg holdt bryllup derinde. Det kunne han nu ikke. Men som han selv kan finde på at sige, 'jeg er temmelig dement for tiden'. Og det har han jo ret i.

- Men fars humør er i bedring, fortæller hans søn