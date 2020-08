Gør comeback i 'Vild med dans'

'Vild med dans' vender tilbage senere i år, og det bliver med et gensyn til Mads Vad.

Han holdt ellers pause i den seneste sæson, efter han var blevet far, men denne gang er han altså klar til en ny tørn på dansegulvet.

'Må nu fortælle, at jeg tager en tur mere på dansegulvet i efterårets udgave af 'Vild med dans'. Blandt andet sammen med min dejlige ven i baggrunden, Mads Vad,' skriver Silas Holst på Instagram.

Ekstra Bladet mødte tidligere onsdag begge dansere under en pause til optagelserne af traileren til den kommende sæson. Her fortalte Mads Vad, at han i den grad glæder sig til at trække tilbage i danseskoene.

- Jeg glæder mig sindssygt meget til at være med igen – altså rigtig, rigtig meget, lød det fra Mads Vad.

- Jeg har jo holdt en sæsons pause, fordi jeg har været på barsel, og det var fantastisk bare at være sammen med min lille dreng og min hustru, sagde han og fortalte, at han så med på skærmen hver fredag under pausen.

Se også: Sarah Grünewald viser kæresten frem

Han fortryder dog ikke, at han tog pausen i den seneste sæson.

- Det var rigtig godt, at jeg tog den beslutning, men det gør også, at jeg glæder mig dobbelt så meget, som jeg nogensinde har gjort, fortalte Mads Vad og sagde, at det godt nok var underligt at se første program fra sidelinjen i den seneste sæson.

- Men det overskygger jo det hele, når man har sådan en lille der, sagde han med henvisning til sin baby.

Mads Vad nåede finalen sammen med Molly Egelind, da han senest var med i 2018. Nu får han igen muligheden for at gå hele vejen.

Se også: Christiane: Det sidder dybt i mig

Silas Holst vandt den seneste sæson af 'Vild med dans' sammen med Jakob Fauerby. Nu får han chancen for at genvinde den titel. Foto: Anthon Unger

Klar igen efter chok-exit

Jenna Bagge skriver på Instagram, at hun også tager en ny tørn, efter hendes seneste sæson blev stoppet i utide, da Umut Sakarya trak sig.

'Det er ingen hemmelighed, at sidste år sluttede lidt trist, så jeg håber, at alle er super sød ved min partner i år, så jeg kan beholde ham i mange uger,' skriver hun.

Det samme gør Michael Olesen og Mille Funk.

'Huttelihut... Så er det ude og jeg må endelig fortælle jer at jeg i år er SÅ heldig og skal lave 'Vild med dans' igen!!' skriver han på Instagram.

'Ihh hvor har jeg glædet mig til at kunne sige, at jeg er så heldig igen at skulle danse, når 'Vild med dans' ruller over skærmen,' skriver hun på samme sociale medie.

Der er også gensyn med Malene Østergaard, som medvirkede i 2012 og 2013 med henholdsvis håndboldspilleren Lars Rasmussen og Thomas Ernst. Det skriver TV2.

Det vides endnu ikke, hvem de skal danse med. Kun Hilda Heick er blevet bekræftet fra deltagerholdet.

Se også: Hilda: Har sagt ja til 'Vild med dans'

Herunder kan du se hele holdet: