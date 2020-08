Gør det gerne igen

Som så mange andre har Anne Sofie Espersen og hendes familie - kæresten, sangeren Mark Linn, og deres fem sammenbragte børn - på grund af coronaen holdt såkaldt 'staycation' denne sommer, altså ferie, hvor man bliver hjemme og ikke rejser ud i verden.

Og det har været en stor succes, forsikrer den 46-årige skuespiller.

- Vi har været helt nede i gear og bare taget det stille og afslappet. Tænk på al den stress, du slipper for ved ikke at skulle møde frem i en lufthavn. Alt har været i vores tempo, siger Anne Sofie Espersen og tilføjer, at hun er klar til at gentage staycation-successen - selv når det (forhåbentlig) igen bliver muligt at rejse frit ud i verden.

Se også: Kendispar tvunget til at flytte fra lejligheden