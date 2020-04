Grådkvalt i TV2-program: Sværeste valg længe

Calle Freytag havde følelserne helt ude på tøjet i onsdagens udgave af 'Kærlighed hvor kragerne vender'.

Han skulle i TV2-programmet vælge mellem sine to dates Sabrina og Kristina, hvor den ene skulle inviteres hjem til middag, mens den anden skulle vælges fra.

Et valg, han i programmet kalder 'et sværeste, jeg har været med til i lang tid.'

Valget blusser også op i hans egen usikkerhed. Til kameraet kan han ikke holde tårerne tilbage.

- Det påvirker mig rigtig meget, at jeg kan se på pigerne, at de også har følelser på spil, siger han.

At det rammer ham så gevaldigt er både fordi det er et stort valg, han tager alvorligt, men fortiden rammer ham også i det øjeblik:

- Alt det her med at møde piger, der godt kan lige en, føler jeg måske bare ikke altid, jeg fortjener.

Sin egen største kritiker

Til Ekstra Bladet uddybet han sin følelsesladede udmelding:

- Nogle gange er man bare sin egen største kritiker. Det er ikke altid, man har de største tanker om sig selv, siger han og fortsætter:

- Jeg arbejder til tider en del, og jeg har før fået at vide, at jeg ikke altid er den bedste til at prioritere en kæreste. Men så har hun ikke været den rigtige.



Calle Freytag inviterer Sabrina og Kristina med på en bådtur, inden han træffer sit valg. Foto: BLU/TV 2

Han kan dog godt forstå, hvis det virker meget voldsomt for seerne, at han bliver så følelsesladet. Men for ham er det ikke for sjov, når han prøver at finde kærligheden gennem datingprogrammet.

- Det er muligt, at hvis man sidder hjemme i sofaen, at programmet virker overfladisk, for man har jo lige mødt dem. Men de virkede oprigtigt interesserede, og det hele er bare meget tæt på.

Må tænke på sig selv

Calle Freytag ender med at vælge daten Sabrina, som han inviterer med hjem til middag. Men det var altså ikke hans livs nemmeste beslutning.

- Man havde jo en mavefornemmelse fra start af om, at jeg godt kunne lide Sabrina. Men selvom jeg havde min mavefornemmelse, så tiltalte de mig begge to, så det var et svært valg, siger Calle Freytag til Ekstra Bladet.

Et valg, der er til stor skuffelse for Kristina, der afslår at kramme Calle Freytag efter, han har meldt klart ud om, hvem han vil have med videre i datingprogrammet.



Thomas, Calle, Henrik og Søren Ole leder alle efter kærligheden i datingprogrammet 'Kærlighed, hvor kragerne vender'. Foto: BLU/TV 2

- Jeg hader at se andre mennesker blive ked af det. Jeg vil gå ret langt for, at andre har det godt. Jeg glemmer nogle gange at tænke mig selv. Det prøver jeg jo at gøre her. Men jeg har det bedst, når alle omkring mig har det godt, så det var virkelig ikke sjovt, siger Calle Freytag.

Næste uge ruller sidste afsnit af programmet på TV2, hvor både Calle men også de andre medvirkende mænd, Henrik, Søren Ole og Thomas, må se, om deres udvalgte kvinder også vælger dem.

Se 'Kærlighed hvor kragerne vender' onsdag klokken 20.50 på TV2.