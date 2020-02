Grædefærdig TV2-vært i karantæne: Må ikke se sin datter

Corona er nået til Danmark. Ekstra Bladet giver dig hele overblikket her. Video/producer: Jonas Olufson, Anthon Unger/Lasse Brøndal

Torsdag blev det meldt ud, at en lang række af TV2's medarbejdere skal i karantæne, efter at redaktør på TV2 News Jakob Tage Ramlyng er blevet testet positiv for coronavirus efter en skiferie i det nordlige Italien.

Det har betydet, at Karen-Helene Hjorth, der arbejdede tæt sammen med Jakob Tage Ramlyng onsdag, er blevet sat i karantæne de næste to uger, og det betyder, at hun ikke må forlade sit hjem eller se sin familie - heller ikke sin lille datter på otte år.

- Det er rigtig hårdt. Jeg kan ikke se min datter de næste to uger. Jeg har lige talt i telefon med hende, hvor jeg har fortalt hende det. Jeg blev rigtig ked af det, for det er hårdt, og hun forstår det ikke, siger 43-årige Karen-Helene Hjorth til Ekstra Bladet tydeligt berørt.

- Vi har aftalt, at jeg factetimer hende i aften og putter hende. Men det gør virkelig ondt, for hun forstår det ikke. Heldigvis har jeg et godt samarbejde med hendes far, og hun kommer til at kunne være hos ham de næste dage.

Ifølge Karen-Helene Hjorth har torsdagen været noget kaotisk for hendes vedkommende, efter det stod klart, at en af hendes nære kolleger er blevet smittet med coronavirus.

- Det har virkelig været hektisk. Jeg har ikke været på arbejde i dag, for jeg havde fri. Jeg skulle have været på vej til mine forældres fødselsdag nu og i sommerhus. Men jeg kunne jo godt regne ud, at det ikke blev til noget, da jeg åbnede min mail og så, at Jakob var blevet smittet. For jeg sad lige overfor ham hele dagen i går, og jeg var så tæt på ham, som man nu engang er, når man arbejder tæt sammen. Så jeg var ikke overrasket over, at jeg havnede i karantæne, siger hun.

Karen-Helene Hjorth er en af de medarbejdere, der er i karantæne. Foto: Claus Troelsgaard/TV2

Datter ikke smittet

Dagen igennem har tv-værten brugt på at få styr på de praktiske ting omkring sin karantæne.

- Jeg har været i tæt kontakt med min chef. Og jeg blev ringet op af Sundhedsstyrelsen. Jeg har jo fået at vide, at jeg ikke må gå ud. Jeg havde håbet på, at jeg lige havde kunnet nå at handle. Men det kunne jeg heller ikke. Så jeg har fået en sød veninde til at hjælpe mig, og hun har handlet og stillet det ude foran døren, siger hun og fortsætter:

- Jeg har haft så travlt med mange af de praktiske ting. Der var fire piger, der skulle have boet i min lejlighed, mens jeg var væk i weekenden til fødselsdagen, og dem har jeg måttet finde hotel til. Og så har jeg kontaktet min datters skole, så de ved, at hun ikke har været i nærheden af mig de seneste dage, og at hun ikke udgør en smittefare, for hun har været hos sin far, og det er jeg virkelig lykkelig for, siger hun.

De næste dage vil Karen-Helene Hjorth bruge på at finde ud af, hvordan hun bedst muligt får de to uger i karantæne til at gå.

- Jeg er fanget derhjemme, så jeg må finde på noget. Måske noget hjemme-yoga og gøre rent og se et par serier på Netflix. Jeg har heldigvis en tagterrasse, hvor jeg kan komme lidt ud, så der må jeg gå ud, så snart der er lidt sol.

Ifølge Karen-Helene Hjorth viser hun lige nu ingen tegn på sygdom, og hun er heller ikke specielt bekymret for at blive syg.

- Jeg holder humøret oppe. Jeg er ikke bange, og selv hvis jeg bliver syg, er det sådan. Jeg er frisk og rask og sund, så jeg er ikke bange som sådan. Men det her telefonopkald med min datter var godt nok det sværeste opkald, jeg nogensinde har haft. For hun forstår det ikke, og det hele er så uvirkeligt på den måde.