Grædende sanger fik sparket i 'Vild med dans': Derfor gik det galt

Efter tre gange i omdans gik den ikke længere for Emmelie og Frederik.

En slowfox blev enden for det charmerende par, der måtte se sig slået af skuespilleren Esben Dalgaard og Mille Funk.

Den 25-årige 'Eurovision'-vinder er dog godt tilfreds med sin egen præstation, selvom hun endte med at trække det korteste strå.

- Vi har haft en virkelig god uge og en virkelig god generalprøve, og alle dansede rigtig godt, lød det fra Emmelie de Forrest efter sin exit.

Selvom Emmelie de Forest var glad for sin slowfox, gik det galt for parret, da hun glemte en flig af parrets nøje planlagte koreografi.

- Jeg synes, vores første dans i aften var fin. Vores bundniveau var højt i forhold til de andre fredage. Der var en hældrejning, der glippede, hvilket jeg aldrig plejer at glemme, fortalte den 25-årige stjerne.

Til trods for at parret er færdige i 'Vild med dans', er Emmelie de Forrest glad for, at hun fik lov til at danse for danskerne en sidste gang, før danseskoene bliver gemt væk.

- Det gik godt i omdansen, så jeg er vildt glad for, at vi fik lov til det, sagde Emmelie de Forest efter programmet.

Parret fik karakteren 17 for deres dans, hvilket var syv højere end Rolf Sørensen, der blev hjulpet videre af seerne.

