Grænseoverskridende sexleg: Dansk tv-kendis bliver hængt op i reb

Fredag har et nyt afsnit af 'Olivia og sexmyterne' ramt Viafree, og her har Olivia Salo inviteret veninden Isis med ud for at dykke ned i myten omkring japansk bondage som en indgang til en ophøjet seksualitet.

Her får Olivia Salo overskredet sine grænser, da hun selv skal hænges op i rebet. I programmet hører man Olivia Salo fortælle, at hun er virkelig nervøs og bange for det.

Overfor Ekstra Bladet sætter hun nogle flere ord på oplevelsen.

- Det var sindssygt spændende og meget, meget grænseoverskridende. Jeg var meget nervøs inden, da det kan være svært for mig at give slip på kontrollen og overlade den til et fremmed menneske, siger Oliva Salo.

Det er også en anspændt og nervøs Olivia Salo, seerne får at se i det nyeste afsnit. Dog var selve oplevelsen bedre, end det lyder og ser ud.

- Jeg udstøder en lang nervøs latter, som reflekterer godt over, hvordan jeg har det på daværende tidpsunkt. Det var rart at blive taget med bukserne nede, og det var faktisk overhovedet ikke så farligt, siger Olivia Salo.

Olivia Salo får overskredet sine grænser i 'Olivia og sexmyterne'. Foto: Nordic Entertainment Group

Selvom Olivia Salo var meget nervøs, inden hun skulle hejses op, syntes hun, det var fedt at give afkald på sin kontrol.

Hun er derfor heller ikke afvisende overfor, at det er noget hun gerne vil prøve igen, hvis muligheden opstår.

- Hvis den rigtige binde-partner bliver sat foran døren, vil jeg helt klart prøve det igen. Det er ikke noget, jeg vil opsøge, som nogle gør, men hvis jeg støder på det rigtige menneske på det rigtige tidspunkt, vil jeg helt klart prøve det igen. Jeg synes, det var vildt fedt, siger Olivia Salo.

Du kan se 'Olivia og sexmyterne' på Viafree.