Grand Prix Helge: Tre hårde mavepustere

- Normalt vågner jeg glad og tilfreds om morgenen. Men i den senere tid er jeg stået op ved tre-tiden. Så læser jeg de seneste, triste nyheder på Internettet, og så kan jeg godt sove et par timer mere.

Grand Prix stjernen Helge Engelbrecht lægger ikke skjul på, at de seneste måneders corona-krise har tæret grundigt på humøret.

Den 67-årige sanger, musiker og komponist fra Ansager har fået hele tre økonomiske mavepustere på samme tidspunkt.

Gabende tomt i Mariehaven, hvor der ellers er fællessang og TV-optagelser om sommeren. Foto: Christer Holte

Engelbrecht er med egne ord ikke sendt økonomisk i gulvet. Men fortumlet - det er manden med stråhatten på hovedet og guitaren i hånden.

- Jeg kan ikke love, at vi kommer økonomisk igennem det her. Men jeg vil kæmpe til det sidste. Og jeg tror da heller ikke på, at vi går konkurs, siger Helge Engelbrecht.

Det hele er lukket

En af Danmarks største udendørs-scener, Mariehaven, ligger stor og lydløs hen. De fire store koncerter med 'Sommersang i Mariehaven' er aflyst for i år.

Helge Engelbrecht har også forpagtet 'Ansager Musikhotel'. Det er også midlertidigt lukket. Inde i restauranten står bordene med de hvide duge smukt pyntet med tallerkener, bestik og skinnende vinglas.

Men gæster er der ingen af i restauranten eller i de nyrenoverede værelser på førstesalen.

Helge Engelbrecht forpagtede for et par år siden det lokale hotel i Ansager. Netop som der var ved at komme gang i butikken, ramte coronakrisen hårdt. Foto: Christer Holte

Også spillestedet 'Vingaarden' i Ansager, som Helge Engelbrecht var ved at bygge op med sønnen Janus, er også lukket indtil videre.

- Jeg har flere scener - både ude og inde. Men jeg kan jo ikke bruge dem på grund af forsamlingsforbuddet.

Jeg er 'helt alene hjemme', lyder det fra en ærgerlig Engelbrecht.

Laver håndsprit

Grand Prix stjernen understreger, at han ikke opfatter sig som hårdere ramt end andre i branchen.

- Ingen skal have særlig ondt af mig. Hele branchen bløder. Fire af mine musikere i Neighbours and Friends arbejder lige nu på en fabrik i Billund. Her laver de håndsprit for overhovedet at overleve økonomisk, beretter den 67-årige kunstner.

Bandet havde planlagt en forårsturne næste år. Ni koncerthuse var allerede lejet.

- Jeg har netop meddelt koncertstederne, at vi aflyser. Vi tør ikke løbe an på noget, sådan som situationen er nu.

- Kan du ikke bruge tiden på at skrive nogle sange?

- Jeg vil nødig lyde arrogant. Men for mig er det at skrive en sang et håndværk. Jeg kan sætte mig hen til klaveret og skrive en sang på to timer. Det bliver måske ikke verdens bedste sang. Men det er dog en sang.

Jeg siger som forfatteren Johannes Møllehave: 'Inspiration er for amatører'. Men jeg har i øvrigt slet ikke lyst til at skrive sange lige nu. Jeg er iværksættertypen, som gerne vil sætte gang i noget - og sikre mig, at det udvikler sig hele tiden. Det er der, at jeg har fokus lige nu.

Spillestedet Vingaarden er også lukket ned på ubestemt tid. Foto: Christer Holte

Intet gemt på kistebunden

Helge Engelbrecht fortæller, at han og hustruen Rie har brugt de penge, som de har tjent på arrangementerne i Mariehaven, på at få gang i hotellet.

- Det gik faktisk rigtig fint. Der var masser af ordre i bøgerne. Konfirmationer, familiefester og bookinger fra turister. Alt var kommet på plads. Og så kommer coronaen og smadrer det hele. Vi har ikke gemt noget på kistebunden. Og jeg kan som 67-årig ikke låne en krone i banken. Jeg har nu heller ikke spurgt.

- Mine tre ansatte er sendt hjem med lønkompensation. Hjælpepakken har virkelig været en stor hjælp. Men jeg skal stadig betale 25 procent af lønnen, og de må jo ikke lave noget. Så jeg har travlt med alt muligt praktisk også. De største indtægter har vi jo om sommeren ved 'Sommersang i Mariehaven', Handicap-koncerterne og festivallen i byen. Lige nu fosser pengene bare ud af kassen.

Som jeg plejer at sige: Vi er fælles om det hele - bare ikke udgifterne. Dem får jeg, smiler Helge Engelbrecht.

De tre ansatte er blevet sendt hjem med lønkompensation. Så Grand Prix stjernen må selv ordne en masse af de praktiske ting. Foto: Christer Holte

MÅ IKKE EN GANG TRØSTESPISE

- Trøstespise kan du heller ikke længere. Du plejede jo ellers at være god til at finde spisekammeret?

- Ja, jeg kan nu stadig godt finde derind. Her i disse måneder, hvor vores voksne børn af forskellige grunde bor herhjemme igen, spiser vi rigtig godt og får rødvin til maden. Men jeg fik jo sukkersyge for et par år siden og måtte derfor tabe mig. Jeg smed 13 kilo og har det rigtig fint.

Jeg ligger nu mere eller mindre konstant på de 94 kilo. Jeg har lært at tænke mig godt om, før jeg spiser noget, der feder. For jeg ved, hvad det koster at komme ned i vægt igen, beretter Helge Engelbrecht.

VI KOMMER STYRKET UD AF KRISEN

Selv om coronakrisen har ramt Helge Engelbrecht økonomisk, så ser han ikke kun negativt på den krise, som en stor del af verden nu gennemlever.

- Jeg tror faktisk, at vi rent menneskeligt kommer styrket ud af krisen. Den kollektive forståelse er blevet øget. Vi har i mange år været præget af, at alle bare kan gøre, som de vil. Nu er vi blevet tvunget til at forholde os til en krise, som vi bliver nødt til at hjælpe hinanden med at få løst.

Vi bliver nødt til at vise hensyn og hjælpe hinanden, siger den 67-årige kunstner.

- Det er svært at stå med håndsprit i den ene hånd og et gevær i den anden. Min kloge bror siger, at coronakrisen er udtryk for, at 'naturen slår igen', fortæller Helge Engelbrecht

Samtidig har danskerne under coronakrisen opdaget, hvor meget kulturen og musikken rent faktisk betyder. Hvor vigtigt sammenholdet er.

- Der er ingen tvivl om, at der hos publikum lige nu er et stort og opsparet behov for at komme ud til koncerter og kulturelle oplevelser. Problemet er bare, at det kan være svært at styre logistikken, når der atter bliver åbnet. For alle tilbudene fra kunstnerne vil vælte ud på en gang.

Musikken skal nok overleve, men musikmiljøerne vil på godt og ondt skulle overleve på helt andre vilkår.

Vigtige spørgsmål

Ifølge Helge Engelbrecht vil coronakrisen også rejse helt essentielle spørgsmål som fordeling af jordens rigdomme og ødelæggelsen af klimaet.

- Vi bliver jo nødt til at tale om det store skel mellem rig og fattig. Det er svært at stå med håndsprit i den ene hånd og et gevær i den anden. Min kloge bror siger, at coronakrisen er udtryk for, at 'naturen slår igen'. Vi mennesker må lære at arbejde sammen som verden og som samfund. Vi kan kun overleve her på jorden, hvis vi hjælper hinanden.

Det er bestemt en af de gode ting, som coronakrisen tydeligt har vist os, fastslår Helge Engelbrecht.

91-ÅRIG FAN PÅ DØDSLEJET: HILS HELGE

Helge Engelbrecht savner sit publikum - og det at synge og optræde.

- Jeg er så taknemmelig over at have et stort og trofast publikum. Jeg får rigtig mange søde hilsener fra folk. Mange kommer år efter år til 'Sommersang i Mariehaven'.

For nogle år siden bemærkede jeg en ældre herre, som hvert år sad på første række og fulgte koncerterne. I en pause gik jeg hen for at tale med ham. Han fortalte, at han var 91 år, og han var selv kørt til Ansager for at høre musikken.

Senere fik jeg et brev fra hans søn. Han fortalte, at nu var faderen død. Han ville derfor ikke komme til Ansager mere. Sønnen skrev, at den gamle mand på dødslejet havde krævet et glas rødvin.

Hans sidste ord var: - Hils Helge og hans kammerater.

Det blev jeg virkelig rørt over, fortæller Helge Engelbrecht.