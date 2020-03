Grand Prix-stjerne i Italien: Usikkerheden er det værste

- Usikkerheden er det værste. Vi ved ikke, hvornår bunden er nået. Men ellers har vi det godt. Vi lever jo et forholdsvis stille og tilbagetrukket liv her på bjerget.

Grand Prix-veteranen Søren Bundgaard har sammen med kæresten Helle i snart syv år boet nord for Lucca i Italien. Området er - som andre områder i støvlelandet - hårdt ramt af coronavirussen.

- Vi har lige spist frokost med 35 grader i solen og det spirende forår omkring os. På den måde er det jo svært at komme i dårligt humør.

Men vi kan jo også godt se, hvor hårdt coronafrygten har ramt mange hernede. Vi må ikke køre udenfor kommunen i vores bil - med mindre vi har en helt særlig grund til det. Der er politi over alt, som kontrollerer kørslen.

- Helle var forleden nede i butikken for at 'hamstre', så vi ikke løber helt tør for madvarer, hvis det værste skulle ske. Her så hun en masse andre kunder fylde deres indkøbsvogne. Men der er da stadig masser af varer på hylderne, beretter den 63-årige Grand Prix stjerne.

Søren Bundgaard fortæller, at der maksimalt må være to kunder ad gangen i de lokale butikker for at begrænse smittefaren. Borgere kan også få deres medicin bragt hjem til bopælen, så de ikke behøver at tage til lægen eller på apoteket.

Søren Bundgaard sammen med kæresten Helle Dalgaard på en af de mange restauranter, som er blevet hårdt ramt af krisen. Foto: Anita Graversen

- Ikke mindst de mange restauranter er hårdt ramt. Nogle lukker allerede klokken 18 nu. Mens andre har valgt at lukke helt. Det har vores faste pizzeria-restaurant nu gjort. Det siger sig selv, at ejerne er meget ulykkelige over situationen. De spørger jo, som alle os andre: Hvor længe vil det her vare, og hvad er det værste, der kan ske?

Interessen faldet

Det danske par formidler gennem lokale ejendomsmæglere salg af ejendomme i Toscana.

- Vi kan godt mærke, at interessen er faldet, fordi folk ikke tør rejse lige nu. Men jeg er overbevist om, at det kun er et spørgsmål om tid, så er kunderne tilbage igen. Så på den måde er jeg ikke bange. Det frustrerende er som sagt, at vi ikke ved, hvornår bunden er nået.

Søren Bundgaard har travlt med sine vinstokke, når han ikke arbejder i sit studio med at producere musik. Foto: Anita Graversen.

Den kendte sanger, komponist og producer har brugt de seneste dage til at klippe sine merlot-vinstokke på bjergskråningen.

- Det er sket under en smuk, blå himmel. Det er naturligvis mærkeligt, at det hele kan ændre sig med knips. Det er jo forfærdeligt, at folk dør. Jeg har set, at gennemsnitsalderen på de døde 81 år. Så gammel er jeg heldigvis ikke endnu. Men man kan jo aldrig føle sig helt sikker.

Vi holder afstand

- Har I ændret adfærd?

- Ja, på nogle punkter har vi. Vi holder afstand til andre, og vi vasker hænder oftere. Men netop fordi vi bor lidt tilbagetrukket, har det ikke været nødvendigt med de helt store ændringer, siger Søren Bundgaard.

Søren Bundgaard siger også, at det er 'lidt underligt', at man er lockoutet.

- Vi kan ikke bare rejse hjem til Danmark for øjeblikket. Heldigvis har vi heller ikke planer om det. Vi var hjemme seks gange omkring juletid, så der er ikke nogle forestående rejser, som vi har måttet aflyse.