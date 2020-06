Grandprix-veteran tæt på økonomisk ruin

Grandprix-veteranen Helge Engelbrecht er nu så tæt på en økonomisk ruin, som man næsten kan være.

Det er coronakrisen, som er ved at koste den populære sanger og hotelvært livet.

- Da vi sidst talte sammen for halvanden måned siden, troede jeg stadig på, at vi ville komme gennem krisen. Men nu må jeg bare erkende, at det her har ramt meget hårdere, end jeg havde regnet med, siger Helge Engelbrecht til Ekstra Bladet.

Se også: Grand Prix Helge: Tre hårde mavepustere

Engelbrecht har i en del år drevet den såkaldte Mariehaven med friluftskoncerter i Ansager ved Grindsted med økonomisk overskud.

- Overskuddet investerede jeg i Ansager Musikhotel, som jeg har forpagtet. Hotellet har været lukket, siden krisen brød løs. Nu har jeg ikke råd til at drive hotellet mere, så jeg har lukket det ned og opsagt forpagtningen. Pengene fosser jo ud af kassen.

Pengene fosser ud af kassen. Foto: Christer Holte.

Helge Engelbrecht vil forsat forsøge at drive spillestedet og baren Vingaarden i Ansager sammen med sin søn Janus.

- Det vigtigste er, at Mariehaven kan køre videre. Det er jo blevet en kulturinstitution. Derfor har vi udbudt nogle folkeaktier til fordel for Mariehaven. Alle de store og planlagte arrangementer i år er udskudt til næste år. Men nu forsøger vi os med en række små koncerter fra 10. juli til 10. september. Det er i ferieperioden, og der er en del turister her i området, siger Helge Engelbrecht.

Der vil blive udstedt folkeaktier til fordel for Mariehaven i Ansager, hvor store koncerter hvert år bliver afviklet og TV-transmitteret. Fra 10. juli til 10. september kommer der nu en række mindre koncerter. Foto: Christer Holte

Den populære Grandprix-veteran fortæller, at han har mødt en fantastisk opbakning fra en stor del af de 1.500 borgere, som bor i byen.

- Det hjælper meget, og det er rørende at opleve. Jeg arbejder lige nu fra fem morgen til sent om aftenen for at komme gennem det her. Det bliver svært, for økonomisk står det virkelig slemt til.

Men vi kæmper til det sidste, lyder det fra en kampklar Helge Engelbrecht.