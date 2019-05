Gravid 'Badehotellet'-stjerne afslører kønnet

Amalie Dollerup venter sig og bliver i juni mor for første gang.

I begyndelsen af året kunne en glad Amalie Dollerup meddele, at hun venter sit første barn sammen med gemalen, Andreas Jebro.

Den populære 'Badehotellet'-stjerne har termin i juni måned, og selvom hun tidligere har givet udtryk for, at hendes graviditet og kommende barn var en ret privat sag, så afslører hun nu, at hun venter en lille dreng.

Det er på Instagram, Amalie Dollerup fortæller, at hun skal være mor til en søn. Det gør hun sammen med et billede af sig selv og flot rund mave.

TV2 har meddelt, at der kommer endnu en sæson af 'Badehotellet'. Den skal i kassen i år og sendes i 2020.

Dollerup, der spiller Amanda i serien, har bekræftet, at hun er med - muligvis med en baby under armen.

- Ja, jeg skal være med i en syvende sæson, og jeg glæder mig rigtig meget, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Det bliver spændende at følge det nye trekløver, tilføjer hun med henvisning til, at hendes karakter overtager hotellet sammen med grev Ditman (spillet af Mads Wille) og Philip Dupont (Sigurd Holmen le Dous).

Hvad der kommer til at ske i den kommende sæson, har hun ingen anelse om.

- Jeg ved virkelig ingenting om forfatternes planer med den nye sæson, har hun tidligere slået fast.