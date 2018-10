Gravid bloggerbabe ramt af hudsygdom

Tidligere barnestjerne og nuværende blogger Anne Gadegaard lægger billeder ud, som både hører sig til gården og gaden.

Senest har hun lavet et blogindlæg, hvor hun fortæller om sin sygdom, psoriasis. Det sker, fordi bloggeren har valgt at være åben omkring ændringer af hendes krop, efter hun blev gravid.

- Jeg ville bare gerne fra starten af være ærlig om, hvordan min krop kommer til at se ud. Min psoriasis er blandt andet blevet værre, efter jeg er blevet gravid. Psoriasissen er på mine baller - og mine bagben er fuldstændigt ødelagt, siger Anne Gadegaard til Ekstra Bladet.

Ifølge Anne Gadegaard står det værst til på bagbenene. Foto: privatfoto

Hvad er psoriasis? Psoriasis er en kronisk hudsygdom, der er hyppigst forekommende i de skandinaviske lande Ved psoriasis deler overhudens celler sig ca. 7 gange hurtigere end normalt. Den hurtige celledeling er ledsaget af en mangelfuld cellemodning. Dette betyder, at der kan ses kraftig skældannelse. Den hurtige celledeling og utilstrækkelige cellemodning skyldes signalstoffer frigivet fra de hvide blodlegemer. Psoriasis ses ofte ved en betændelseslignende reaktion i overhuden, som kan give udslæt på store dele af huden. Karakteristisk højrødt udslæt med hvide skæl Ofte ses sygdommen på bagsiden af albuen, forsiden af knæ og i hårbund samt på ryggen Sygdommen varierer meget fra person til person, både med hensyn til, hvor på huden sygdommen sidder, udseende af pletterne, samt hvor ofte der er udbrud og hvor længe det varer. Årsagen til psoriasis kendes ikke, men stress og infektioner kan være udløsende hos personer, der arveligt har større risiko for sygdommen I Danmark alene er der ca. 165.000 personer med psoriasis, modsvarende ca 2.4 % af befolkningen Psoriasis kan debutere i alle aldersgrupper. Gennemsnitsalderen for debut er 23 år i Danmark Kilde: Sundhed.dk Vis mere Luk

Ikke bare likes

Ifølge den tidligere MGP-stjerne er det ikke bare for at få likes, at hun ligger de lidt anderledes billeder op. Hun håber på at kunne rykke ved tabuet omkring psoriasis.

Anne Gadegaard: Alkohol har ødelagt min krop

- Lige præcis det med psoriasissen er jo ikke særlig pænt. Det er bare ikke skidelækkert at se på. Men der må sidde andre piger og drenge på min alder, som er trætte af det. Jeg vil bare fortælle dem, at sådan har jeg det også, og det er møgirriterende og kløer ad helvedes til, siger hun.

Selvom Anne Gadegaard ikke har noget imod at dele billeder af sin psoriasis, håber hun, det tysser ned efter graviditeten. Foto: Privatfoto

Men der er altså grænser for, hvad bloggeren vil lægge på nettet.

Ingen nøgenbilleder

Det er både med godt og ondt at Anne Gadegaard deler sit liv på sin blog. Hun var for eksempel syg med influenza forleden.

- Det skrev jeg om på Instagram. Der var jeg syg, og der kom det ud både fra den ene og den anden ende.

- Er der noget, som du ikke vil dele på sociale medier?

- Ja, jeg vil ikke dele nøgenbilleder. Jeg ville have det svært med at dele et billede med brystvorter, men måske hvis det var et rigtig smagfuldt graviditetsbillede, siger hun.

Anne Gadegaard vil ikke kun dele de perfekte sider af sit liv. Foto: Privatfoto

Anne Gadegaard er snart færdig med sin graviditet, hvorfor hun håber at hilse på sin datter 16. januar. Hun vil dog ikke ud med noget navn endnu.

- Det er for usikkert at dele det. Det kan jo være, hun kommer ud og ligner en Karen eller Birthe, siger hun.

Kavalerkamp på den røde løber til Zulu Awards