Gravid igen: - Vi har virkelig knoklet

For et par uger siden meddelte TV2-værten Cecilie Hother, at hun er gravid for anden gang.

Men selvom den 40-årige tv-vært har svært ved at få armene ned over, at hun og kæresten Thomas Gregers Honoré venter deres andet barn sammen, har graviditeten langt fra været en dans på roser indtil nu.

- Det går rigtig godt. Nu. Det har ikke været skideskægt de første måneder for at sige det mildt. Ligeså let, som det var med Ellinor (hendes datter, red.) de første måneder, ligeså modsat har det været med det her, lød det fra Cecilie Hother, da Ekstra Bladet mødte hende til Zulu Awards 2019.

- Det har været det hele. Hovedpine, opkast og kvalme. Heldigvis har jeg stadig kunnet passe mit job, fordi der har været en del pauser, sagde hun videre.

Cecilie Hother og kæresten. Foto: Mogens Flindt

Kæmpet for det

Cecilie Hother har tidligere fortalt ærligt om, at hun lider af PCO. En sygdom, der øger det mandlige kønshormon hos kvinder og derved kan gøre det vanskeligt at blive gravid.

- Det kræver hårdt arbejde, og vi har virkelig knoklet for det. Det var et ønskebarn. Men vi har skullet en del ting igennem, sagde Cecilie Hother.