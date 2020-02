Gravid og single: Dansk realitybabe afslører kønnet

Simone Skaaning Frederiksen glæder sig over, at det er en dreng, der kommer til verden til sommer

Livet tog noget af en drejning for Simone Skaaning Frederiksen, da 'Ex on the Beach'-deltageren i slutningen af 2019 pludselig stod med en positiv graviditetstest.

Faren ønsker ikke at være en del af det kommende barns liv, og derfor bliver realitybaben alenemor, når hun senere i år føder.

For nylig fandt Simone Skaaning Frederiksen ud af, at det er en søn, hun i øjeblikket bærer i maven. Det afslører hun over for Ekstra Bladet, og det er noget, hun glæder sig meget over.

'Jeg er ovenud lykkelig', lyder det i en besked fra 'Ex on the Beach'-deltageren, hvor hun fortsætter:

'Jeg er selv lidt af en drenge-pige på nogle områder - adrenalin, benzin i blodet og lækre biler. Det er ikke sikkert, at det bliver så nemt som enlig mor, men jeg vil i hvert fald gøre mit bedste'.

Selvom hun nu er glad for, at det er en dreng, der til sommer kommer til verden, mangler hun fortsat at finde på et navn.

'Jeg håbede mest på, at barnet var sundt og raskt, og så var det underordnet, om det var en dreng eller pige. Min største udfordring er dog lige det med at finde et navn, men det har jeg heldigvis lidt tid til endnu', skriver hun.

Realitydeltageren er helt blank på navne, men ellers går alt godt i forbindelse med graviditeten.

'Jeg tager på med hastige skridt. Jeg skal dog til en tilvækstscanning, da jeg havde en BMI på under 18, da jeg blev gravid. Men maven vokser rigeligt, og kvalmen er stille og roligt ved at aftage,' fortæller hun.

Simone Skaaning Frederiksen afslørede graviditeten med dette billede på Instagram. Foto: Privat

En nem beslutning

Simone Skaaning Frederiksen har termin 2. august, og hun ved allerede nu, at det bliver en rolle som alenemor, der venter hende. Alligevel var det ikke en svær beslutning at beholde barnet, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Da jeg fandt ud af det, var jeg ret chokeret. Der kørte mange tanker gennem mit hoved, men det var slet ikke et svært valg, at jeg ville beholde barnet. Selvfølgelig er det slet ikke drømmescenariet at stå alene, men jeg har tidligere været til nogle undersøgelser, hvor jeg fik at vide, at jeg nok ville have svært ved at få børn på naturlig vis. Derfor var det endnu mere overraskende, at jeg var blevet gravid på minipiller, forklarede hun i slutningen af januar.

- At jeg havde fået besked om, at det ville blive svært for mig at blive gravid, var klart en af de faktorer, der spillede ind, da beslutningen skulle tages. Ligeledes fylder jeg 31 år lige om lidt, og jeg har fast arbejde, indkomst, lejlighed og gode mennesker omkring mig. De ting spillede også en rolle, fastslog hun.

