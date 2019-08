Gulddreng skifter karriere igen, igen...

Den nye, abonnementsbaserede podcastplatform Podimo har hyret en stribe danske kendisser til at fylde indhold på platformen.

Blandt værterne er sangeren Malte Ebert, der for et par år siden havde stor succes under sin halvhemmelige identitet som den prætentiøse hitsanger Gulddreng.

Nu er Malte klar med et nyt portrætprogram med titlen 'Køretimen med Malte Ebert'.

I podcasten vil Malte sammen med en kendt gæst køre ud i det blå og lytte til fem udvalgte numre, der har betydet noget helt specielt for gæsten, oplyses det i en pressemeddelelse.

Casper Christensen

Udover Malte Ebert vil fremtidens Podimo-abonnenter desuden kunne fornøje sig med at lytte til Casper Christensen, der vender tilbage til mikrofonen

Selvom han de sidste 20 år har haft travlt med at være en af de største danske komikere på film og tv, så er der rigtig mange, der med glæde og nostalgi husker tilbage på de glade radiodage med 'Tæskeholdet'.

Nu vil han for første gang være vært på sin egen podcast. Der er aftalt to forskellige eksklusive programserier med Casper, som begge vil blive offentliggjort efter sommerferien.



Der er også debut til Hella Joof som podcast-vært, når hun sammen med forfatter Marie-Louise Tüxen udkommer med 'Om søndagen græder vi', der præsenteres som 'et vaskeægte tømmermandsprogram'.

Radio sovs

Desuden har Umut Sakarya, der er blevet kaldt 'dansk gastronomis nye superstar' og som også er kendt fra DR3-serien 'Tyrkersvin', til efteråret premiere på programmet 'Radio Sovs', der beskrives som en podcast hvor Umut og hans medsammensvorne besøger restauranter, som altid har været der, men som du aldrig har besøgt.

Podimo lanceres i Danmark til efteråret. Senere er det planen, at Podimo skal lanceres i etaper i resten af Europa.

