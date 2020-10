Håner kolleger for diva-opførsel

Den 50-årige skuespiller Nikolaj Coster-Waldau, der spillede Jamie Lannister i 'Game of Thrones', gør grin nogle af sine medskuespillere fra hitserien.

Det sker i et interview med The Times, hvor han beskylder kollegerne for at have en diva-opførsel under optagelserne.

Sidste danser afsløret

I interviewet nægter han at udpege specifikke personer, men han siger, at der er tale om nogle af seriens ældre skuespillere.

Med en påtaget stemme gør han i en humoristisk tone grin med 'divaernes' udtalelser.

'Åh, det er alt for varmt!'

'Jeg har tænkt mig at klage over den her idiot!'

'Hvor skal jeg sidde?' siger Coster-Waldau, da han imiterer sine tidligere kolleger.

The Times skriver, at den danske skuespiller fortæller, at nogle af skuespillerne kunne lade sig rive med - de var divaer og ikke holdspillere.

Derfor holdt jeg op som skuespiller

Hylder afdød kollega

Det var ikke alle skuespillerne på den populære serie, som lod 'divaerne' slippe afsted med deres skaberi, fortæller Coster-Waldau.

Afdøde Diana Rigg, som spillede Olenna Tyrell i serien, kunne man ikke løbe om hjørner med.

'Hende lagde du dig ikke ud med,' siger han i interviewet.

'Hun havde så meget kant på en meget sjov måde, og du kan ikke vinde, når nogen er sjovere og klogere end dig,' fortæller han videre om Diana Rigg.

'Game of Thrones'-skuespiller Diana Rigg er død