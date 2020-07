Hårdt ramt: - Det er ikke skidegodt

Blogger og influencer Mascha Vang har i den grad kunnet mærke coronakrisen kradse på sin forretning de seneste måneder.

Som konsekvens af pandemien er en lang række af Mascha Vangs jobs nemlig blevet aflyst, og det kan mærkes på bundlinjen hos den 40-årige tv-kendis.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet, da vi tirsdag aften mødte hende til premiere på filmen 'Undtagelsen' i MovieHouse i Hellerup.

- Det er ikke skidegodt. Det har godt nok været stille, og der er virkelig mange aflyste jobs og virkelig mange aflyste rejser, lød det fra Mascha Vang.

Her fortalte hun også, at hun har mistet mange penge på coronakrisen, og at det ikke ser ud til, at den negative udvikling vil vende lige forløbig.

- Jeg synes, de er meget tilbageholdende - i hvert fald i min branche - og der har været nogle store kunder, som har måttet dreje nøglen om, så det er rigtig synd og ærgerligt for dem, siger hun.

Har ikke ændret

Ifølge Mascha Vang har krisen dog ikke gjort, at hun har måttet ændre i sin måde at drive forretning på.

- Nej, det har jeg ikke. Der har bare ikke været de samme indtægter som tidligere, siger hun uden at sætte beløb på, hvor meget hun er gået ned i indtægt den seneste tid.

Allerede i marts fortalte Mascha Vang, at corona havde kostet hende dyrt, da hun på sin blog forklarede, at hun havde tabt mange penge, efter hendes aktier var styrtdykket.

Faktisk anslog hun, at hun havde tabt omkring en halv til en hel million kroner alene på aktier.

Udover tabet af aktier har Mascha Vang også tabt penge i kraft af sit job som influencer, hvor kunderne har holdt igen med at indgå reklameaftaler med hende i forhold til produkter og rejser grundet coronavirus.

Den kendte blogger, influencer og forretningskvinde tjener dog generelt penge som aldrig før, og for regnskabsåret 2019 kan hun glæde sig over et overskud på 3.040.641 kroner før skat.

Det rekordstore overskud er skabt ved hjælp af stigende indtægter. Årets bruttofortjeneste - indtægter fraregnet en række udgifter til blandt andet varekøb - lyder på 3.699.368 kroner, hvilket er en stigning fra året før. Her var beløbet 3.046.758 kroner.