Hårdt ramt efter TV2-exit: Jeg har ingen indkomst

Det ses på kontoen, at Claus Elming endnu ikke har fået et nyt job, efter han stoppede på TV2

Claus Elmings farvel til TV2 har været en bekostelig affære.

Siden den 49-årige tidligere studievært først mistede sin tjans på TV2 Sporten og dernæst også værtsrollen i 'Vild med dans', har der været lavvande i pengekassen.

- Jeg har ikke haft nogen indkomst som sådan indtil videre i 2018. Der har været lidt hist og her, men det er ikke noget, der står til mål med tidligere tiders indkomster, siger han.

Pengestrømmens bratte stop giver ham dog endnu ikke søvnløse nætter.

- Jeg holder skindet på næsen, og jeg går ikke konkurs i morgen, siger Claus Elming.

Spinkelt overskud

Som en sidegesjæft har Claus Elming siden 2015 ejet og stået bag firmaet Gul Klud, der driver hjemmesiden af samme navn.

Gulklud.dk producerer nyheder om amerikansk fodbold, og selvom virksomheden er rentabel, gør den ham ikke just rig.

Firmaet offentliggjorde sin seneste årsrapport i sidste uge, og her fremgår det, at Gulklud.dk kom ud af 2017 med et spinkelt overskud på 67.000 kroner.

Claus Elming var vært på 'Vild med dans' fra 2006 til 2017. Foto: Mogens Flindt

- Det er ikke noget, man bliver tyk og fed af, men vi er glade for, at vi med denne her lille bolsjebutik, der har et nicheprodukt om amerikansk fodbold, er i stand til at tjene penge på det, siger han.

På grund af den forholdsvist lave indtjening har Claus Elming heller ikke hevet nogle penge ud af firmaet.

- Så længe der ikke er en større fortjeneste, trækker vi ikke penge ud, forklarer han.

Ikke en millionforretning

Claus Elming lægger ikke skjul på, at han blot har moderate forventninger til firmaets fremtid.

- Det er ikke en forretning, der skal gøre os til millionærer, men det er en forretning, hvor jeg selv og 20 dedikerede skribenter laver NFL-nyheder til NFL-hungrende danskere, siger han.

- Vi kan mærke, at der er en interesse for det, og det kan man også se på salget af rejser, vi arrangerer til London og USA, i forbindelse med kampe, tilføjer Claus Elming.

Claus Elming begyndte sin karriere som studievært på TV2 i 2003 og sagde sit farvel i 2017. Foto: Flemming Schiller

Firmaet har desuden lukreret på, at brugerne kunne købe sig adgang til hjemmesidens tjeneste NFL-picks, hvor de kan skabe deres eget virtuelle hold af NFL-spillere.

Nu har Elming imidlertid flyttet den over på dens egen separate hjemmeside og har i den forbindelse stiftet endnu et firma.

- Og hvis det ikke går, så går Gulklud.dk ikke ned. Jeg er tilpas nok jyde til, at jeg ikke sælger bjørnen, før skindet er skudt, siger Claus Elming.