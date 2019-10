Hæleridømt TV2-vært dropper ankesag

Maria Hirse, kendt fra blandt andet TV2's 'Lykkehjulet', er dømt for at opbevare og videresælge tyvekoster

Tidligere bogstavvender på 'Lykkehjulet', 47-årige Maria Hirse, har valgt at tage imod en dom på tre måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste for hæleri.

Tilbage i februar blev hun kendt skyldig ved retten i Helsingør, men valgte at anke dommen til Landsretten. Det lader dog til, at hun ikke ønsker at prøve lykken igen.

- Vi tager dommen til efterretning. Der er ikke så meget mere at sige til det, lyder det fra Maria Hirses advokat, Henrik Stagetorn, der samtidig afviser at kommentere på hovedpersonens egen reaktion på dommen.

Maria Hirse i retten

Tyvekoster for 70.000

Maria Hirse er kendt skyldig i at have opbevaret og videresolgt tyvekoster til en værdi af godt 70.000 kroner.

Hæleriet skulle være foregået i hendes sommerhus på Nordsjælland, hvor hun blandt andet handlede med stjålne køkkenmaskiner, møbler, vin og spiritus.

Udover Maria Hirse var også en 24-årig kvinde og en 46-årig mand tiltalt i sagen. Sidstnævnte blev dog frifundet.

Ifølge hovedpersonen selv, lod hun den førnævnte mand opbevare nogle flyttekasser i sommerhusets anneks. Selvom hun angiveligt ikke vidste, hvad der befandt sig i kasserne, hjalp hun ham alligevel med at sælge tingene på Den Blå Avis, hvilket altså nu har resulteret i en dom.

Her ses Maria Hirse forlader retten i Helsingør tilbage i februar. Hun er i selskab med sin advokat, Henrik Stagetorn og en veninde. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kendt navn

Maria Hirse blev for alvor et kendt navn, da hun var medvært på TV2-programmet 'Lykkehjulet' fra 1995 til 2001. Her bestred hun tjansen som bogstavevender.

I 2006 var hun for en kort bemærkning vært på det nu lukkede program, 'Quiz Direkte'. Siden har hun blandt andet ernæret sig som forfatter og brevkasseredaktør.

Hun har to børn med henholdsvis mangemillionæren Peter Asschenfeldt og programchef Jakob Mejlhede.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Maria Hirse.