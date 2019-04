Hængt ud: - Det er for useriøst

36-årige Silas Holst er netop nu aktuel i musicalen 'Flashdance - The Musical'. Som skuespiller og danser er han vant til både at få ris og ros med på vejen fra anmeldere, men én bestemt anmeldelse er dog faldet danseren for brystet.

I en anmeldelse fra CPH Culture kommenterer anmelderen nemlig hans vægt i forbindelse med hans præstation i 'Flashdance - The Musical'.

'I forhold til rollen betyder det intet, at der er kommet et par kilo ekstra på hofterne, men det gør på den anden side intet godt for hans dansesolo', skriver anmelderen om Silas Holst og kvitterer med fire stjerner.

Kommentaren om vægten har fået Silas Holst til tasterne på sin Instagram-profil, hvor han udtrykker sig kritisk over for, at anmelderen vælger at fokusere på hans udseende.

'En ellers dejlig anmeldelse af vores forestilling berører mærkeligt nok også min vægt (...) Jeg bliver ked af, at det har været fokus for en anmelder, og at han ikke har kunnet adskille mig som Silas og mig som skuespiller', skriver han blandt andet i opslaget.

Uretfærdig forskelsbehandling

Til Ekstra Bladet fortæller Silas Holst, at han blev overrasket, da han læste anmeldelsen.

- Der er så meget fokus på 'bodyshaming' i dag, og det synes jeg er rigtig godt. Men det er forskelsbehandlingen, der irriterer mig. Jeg tror ikke, at man som anmelder nogensinde ville skrive sådan noget om en kvinde. Det ville få folk op fra sofaen, men det er åbenbart i orden at gøre, når det er mænd. Det synes jeg er forkert. Det er ikke i orden - bare fordi der er tale om en mand, siger han.

Ifølge den garvede danser, der især er kendt fra 'Vild med dans', er det langt fra første gang, han får kommentarer om sin vægt i en anmeldelse.

- Jeg tænkte: 'Ikke igen'. Jeg får tit kommentarer om min vægt. At jeg eksempelvis er fem kilo for tyk til rollen, eller 'nu har flotte Silas tabt sig meget' eller lignende. Det er for useriøst. Det gør mig ikke ked af det længere. Det gjorde det i starten, men nu er det ligesom mere den her retfærdighedsfølelse, der bliver trådt på, siger han og fortsætter:

- Det er ikke selvynk, men jeg deler det her for at starte en debat og for at spørge, om det er mig, der er helt fra snøvsen. Jeg synes, det er vidunderligt, at vi har snakken om, at kvinder kan, og at de skal og alt det her. Men det betyder ikke, at det er i orden at svine mænd til, siger han.

Silas Holst ønsker at skabe debat med sit opslag. Foto: Henning Hjorth

- Du er jo ret åben på de sociale medier om, at du den seneste tid har kæmpet med din vægt og har tabt dig til rollen i 'Flashdance'. Er det ikke, hvad man kan forvente, når der laves anmeldelser?

- Ikke af en anmelder. Det skal ikke blive personligt i forhold til ens udseende. Det er det, det stikker af for mig. Der er man nødt til at distancere sig fra mig som person og så forholde sig til mig som skuespiller og til mit arbejde. Det er ærgerligt, hvis min krop tager fokus. Det hører for mig ingen steder hjemme. Det ville være noget andet, hvis det var mine følgere. Men jeg forventer mig mere af en anmelder, siger Silas Holst.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra CPH Culture, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

