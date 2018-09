Han blev 'Gift ved første blik': Jo bedre det ser ud i starten, jo værre går det

Det endte ikke med 'og de levede lykkeligt til deres dages ende' for Nicolas Feer, der blev gift med Camilla Ellekilde i sidste sæson af DR's populære kærlighedseksperiment 'Gift ved første blik'.

Parret forsøgte ellers ad flere omgange at få deres arrangerede ægteskab til at holde, men måtte til sidst give op.

Og det var måske meget heldigt.

For på mandag kan 31-årige Nicolas fejre etårs-dag med sin nye kæreste - selvom han ikke vil ud for alt for mange detaljer om hende.

- Det er seriøst, og det går godt, fortæller han til Ekstra Bladet om sin udkårne, der altså gerne vil være anonym.

Nicolas sagde ja til Camilla i fjerde sæson af 'Gift ved første blik', der blev sendt i begyndelsen af 2017. Foto: Snowman Productions

Mere snakkesalig er han, når det gælder den nye sæson af 'Gift ved første blik', der kan følges onsdage på DR1. Også Nicolas og kæresten følger med.

- Det er enormt rart at være på den anden side og kunne sidde i sofaen og være pissebagklog, siger han med et grin.

Mindre sjovt var det, da han selv var på skærmen og kunne læse danskernes dom over programmet og dets nygifte par på de sociale medier.

- Jeg forstår ikke, hvorfor folk stadig efter fem sæsoner har en forestilling om, at vi er blevet matchet, og så er det bare én lang lykkelig forelskelse. Sådan sker det jo aldrig! Jo bedre det ser ud i starten, jo værre går det. Det så vi sidste sæson med Martin og Birgitte og igen i år med Carsten og Eva. Hvis man er hurtigt ude af starthullerne, er der noget, der ikke er ægte, slår han fast.

Når Nicolas, der er halvt fransk, ikke har travl med kæresten, passer han sit firma Le Wagon Copenhagen, der lærer kursister at programmere.

Nicolas er ikke den eneste fra 'Gift ved første blik', der har haft held i kærlighed - efter programmet sluttede vel at mærke. Christian skal giftes med sin kæreste, som han mødte, efter hun havde set ham i udsendelsen.

