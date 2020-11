- Han er en bonderøv

Selvom den tidligere minister Manu Sareen ikke længere er aktiv i dansk politik, har han som mange andre ikke kunnet undgå at bemærke kaosset i sit gamle parti, Radikale Venstre, de seneste måneder.

En række sexismesager fik under stort postyr tilbage i oktober Morten Østergaard til at trække sig som politisk leder i Radikale Venstre, da kom frem, at han havde opført sig krænkende over for en række kvinder i partiet.

Siden da er Morten Østergaard gået på orlov, men sagen diskuteres stadig flittigt i medierne og i offentligheden.

Manu Sareen, der var Morten Østergaards kollega i mange år, åbner i programmet 'Kaffe og kage med ...', som har Thomas Bense som vært, for alvor op for, hvad han tænker om hele sagen.

Advarer kraftigt: - Det er ikke mig

- Nu har der lige været den her MeToo-sag med Morten Østergaard og en masse andre også, og det er ikke, fordi jeg vil frikende dem for deres ansvar, det er ikke det, det handler om. Men der er også mennesker bag. Der er familier bag også. Det har jeg bare set mange gange. Jeg har set familier gå i stykker, siger han i programmet, der bliver sendt på Pixel.tv fra på søndag 29. november, og fortsætter:

- Derfor har jeg et meget ambivalent forhold til det, må jeg indrømme.

Manu Sareen var kirkeminister fra 2011 til 2014 og socialminister fra 2014 til 2015. I 2018 forlod han politik, og siden har han blandt andet udgivet flere bøger. Foto: Henning Hjorth

'En bonderøv'

Manu Sareen understreger dog i programmet, at han ingen medlidenhed har med mennesker, der opfører sig krænkende, og at han godt har kendt til, at Morten Østergaard til tider ikke opførte sig passende.

- Det er svært at have ondt af folk, der gør sådan nogle ting. Men for eksempel i forhold til Morten Østergaard. Han bliver kigget på på gaden, som om han er en krænker nu, og det er han ikke. Jeg har arbejdet med ham i mange, mange år, og han er ikke sådan en, der går rundt og tager på kvinder. Det er han ikke, og han har stor respekt for kvinder også og andre mennesker, siger han og fortsætter:

- Men han er en bonderøv, som ikke kan finde ud af at drikke sig stiv og ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Det er hans problem. Det har jeg set masser af gange, og det er også det, der er kommet frem, og det er ikke okay, men det er et andet billede, der er blevet tegnet af ham.

- Jeg har det rigtig dårligt

- Men kan det ikke også blive for meget. Det sker måske til mange julefrokoster, det her med en hånd på et lår, og så går det ubemærket hen, lyder et af spørgsmålene fra vært Thomas Bense.

- Det har du helt ret i. For hold kæft, hvor er der sket meget til julefrokoster rundt omkring, men det er ikke det, der er problemet. Det er den asymmetri, der er i magten, siger Sareen og fortsætter:

- Jeg har stået i en elevator, hvor der er en kvinde, der har kysset mig og forsøgt at tage fat i mig, men forskellen er, at vi mænd er fysisk overlegne, siger han og uddyber:

- Når en kvinde gør det, ved jeg, at jeg bare kan sige, at det gider jeg ikke, men der er en magtforskydning og et styrkeforhold, fordi vi igennem kultur og biologisk ved, at vi mænd er stærkere, og der er en asymmetri på den måde imellem mænd og kvinder. Det har mænd brugt bevidst og ubevidst igennem tiden, og det er jeg glad for stopper nu, siger Manu Sareen, der derfor samtidig byder hele sexismedebatten velkommen.

Det har i skrivende stund ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Manu Sareen.