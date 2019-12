- Hvordan har det været at lave ’Det store eksperiment’?

- Det har været ustyrlig morsomt. Min rolle som professor Primus er det rene guf. Han er skingrende vanvittig og totalt uberegnelig, mens han også er umådelig ondskabsfuld over for for sin assistent. Vi er lidt ovre i tegneserieuniverset, og der er næsten ikke noget, der kan være for meget. Det er sjældent, at man får lov at lege med det som skuespiller. Det har virkelig været sjovt at lave.

- Hvorfor sagde du ja til rollen?

- Jeg synes, der var en god idé bag hele julekalenderen. De eksperimenter, som børnene i julekalenderen skal løse, er eksempelvis videnskabelige. Så serien er også lærerig og stimulerende for børnenes fantasi. Men jeg sagde først og fremmest ja på grund af rollen som professor Primus.

- Er der noget særligt over at lave en julekalender? Du har selv lavet fire: ’Jul i Juleland’, ’Olsenbandens første kup’, ’Jul i Valhal’ og ’Tidsrejsen’.

- Det kommer an på, hvor godt stoffet er. Ellers er det ikke mere særligt end så mange andre ting.

- Hvordan forberedte du dig til rollen?

- Det foregår som alt andet skuespil. Der var temmelig mange replikker, og vi havde kort tid til at få de 24 afsnit i kassen. Så det krævede en stor forberedelse derhjemme at sidde og lære, lære og lære.

- ’Det store eksperiment’ kører på tredje sæson – hvorfor tror du, det bliver taget så godt imod?

- Jeg håber selvfølgelig, at det har en stor underholdningsværdi. Og så tror jeg samtidig, at de her eksperimenter også gør noget. Børnene får indblik i, hvordan man laver ilt, eller hvordan man kan regulere surhedsgraden i vand. De får noget lærdom ind, og det har helt sikkert en betydning.

Igen i år rejser Kurt Ravn landet tyndt med sine julekoncerter. 21 bliver det til. Foto: Lars Krabbe

Kurt Ravn 71 år.

Spiller rollen som professor Primus i Viaplays ’Det store eksperiment’.

Kendt fra en række danske serier og film.

Også kendt som sanger.

Uddannet fra Statens Teaterskole i 1973.

- Hvad skal du selv lave til jul?

- Jeg har altid juleplaner, før julen indtræder: mine julekoncerter, der kører på 24. år. I år laver vi 21 fordelt over en række kirker rundt om i landet. Vi prøver at skabe en rigtig god julestemning med kendte sange og salmer, så folk forhåbentlig går fra koncerten med en langtidsholdbar julestemning.

- Hvad skal du så lave bagefter?

- Jeg skal lave en forestilling på Folketeatret. Det er sammen med Peter Schrøder, og et projekt vi gerne har villet i lang tid. Den hedder ’2 på tur’ og har aldrig været spillet i Danmark før. Det er både morsomt, meget poetisk og smukt. Og lidt syret. Så det går hele foråret med.

Tre jeg selv ka’ li’



1. ’Herrens veje’



Foto: Tine Harden/DR

- Et meget interessant miljø at være i. Og fantastisk gode præstationer. Utrolig spændende.



2. ’Borgen’



Foto: Mike Kollöffel/DR

- Man fik et unikt indblik i det politiske liv.



3. ’Forbrydelsen’



Foto: Tine Harden/DR

- Det var bare ren spænding og en god krimi.