- Han kommer aldrig til at være en del af vores liv

Tv-baben Irina Olsen regner ikke med, at hendes far nogensinde skal være en del af hendes liv igen

Da første afsnit af Irina og Morten Olsens tv-serie, 'The Olsens', rullede over skærmen i sidste uge, fulgte vi parret helt tæt på deres bryllupsdag. Irina fortalte her, hvorfor hendes far ikke var at finde blandt gæsterne.

- Ingen af os har kontakt til min far længere. Vi ved ikke, hvor han er eller har ikke noget med ham at gøre. Så han var ikke inviteret til brylluppet, lød det fra hende i afsnittet, hvor hun også fortalte, at kontakten blev droppet helt for fire år siden, idet han tog nogle valg, som ikke var fordelagtige for familien.

Næste afsnit af programmet sendes torsdag aften, og her åbner Irina yderligere op for forholdet til faderen.

- Jeg havde tigget min mor, om de ikke kunne blive skilt, selv da vi boede i Ukraine, for det var ulideligt at være omkring dem, fortæller Irina og fortæller, at hun sagtens kunne se, at hendes to mindre søskende stadig havde brug for en far.

- Jeg tror aldrig, han kommer til at være en del af vores liv igen. Det kan jeg ikke forestille mig. I hvert fald ikke i mit.

Irina Olsen sammen med sin mand, Morten, og deres datter, Allessia. Foto: Carsten Andersen/Discovery Networks Danmark

Det er dog tydeligt i programmet, at hendes mindre søskende stadig savner faderen meget.

- Selvom det var trist, har jeg det sådan, at det var for det bedste. For der var meget dårlig energi. Men jeg savner ham, lyder det fra lillesøster Victoria.

- Jeg har det det lidt dårligt over, at han ikke er en del af familien. Nu har jeg ikke nogen far at spille fodbold med, fortsætter lillebror Alexander.

- Selvom han ikke er en del af familien mere, synes jeg, det er godt, at vi har nogle minder at se tilbage på, afslutter Victoria.

Se klippet fra torsdagens afsnit af 'The Olsens' øverst. Du kan se hele programmet på torsdag på Dplay.

