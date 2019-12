Han møder sin overmand i ondskab og vanvid

Den 25-årige danske skuespiller Alex Høgh Andersen kommer i sin rolle som Ivar Benløs i den sjette sæson af HBO-serien 'Vikings' ud på en eventyrlig rejse, efter at han har tabt sit kongerige Kattegat til sin storebror Bjørn og i hast måtte flygte for at redde sit liv i slutningen af sæson fem.

I sæson seks er Ivar Benløs nået frem til selveste Rusland, hvor han møder prins Oleg af Novgorod, der viser sig at matche Ivar Benløs i både ondskab og vanvid. Prins Oleg er måske oven i købet endnu mere ond, end Ivar Benløs kunne forestille sig. Han har mødt sin overmand på 'den mørke side'.

Det skriver flere medier heriblandt ET Canada og Metro.

Prins Oleg har ingen problemer med at dræbe. Her tørrer han blod af sine hænder efter endnu en voldsom handling. (Foto: HBO Nordic)

Til ET Canada fortæller Alex Høgh Andersen, at hans oplevelser uden for sit skandinaviske kongerige er mere udfordrende i forhold til det, som han efterlod sig i sit tidligere skandinaviske kongerige.

- Ivar må kæmpe sig gennem tilværelsen. Han er lidt ude på dybt vand, og de russiske mænd, han møder, er totalt vanvittige. Han møder prins Oleg, der viser sig at være endnu mere vanvittig end ham selv, forklarer Alex Høgh Andersen og tilføjer:

- Det er brutalt realitets tjek for Ivar, som i sin tid som konge var langt fra at være en retfærdig hersker. Derfor kigger han på det russiske vanvid og ser en reflektion af sig selv.

På HBO kan man netop nu se de første to afsnit af sæson seks af 'Vikings'.

Blodet flyder i sæson 6. af Vikings. (foto: HBO Nordic)

Mens Ivar er flygtet til Rusland regerer hans storebror Bjørn nu som konge af Kattegat. Her ses han sammen med sin mor Lagertha. (Foto: HBO Nordic)