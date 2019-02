Hans livs rolle var hverken Walter eller Øb...

Ole Stephensen havde mange talenter, og frem til sin død onsdag aften brugte han dem flittigt.

Journalist, tv-vært, skuespiller, forfatter og politiker var nogle af de ting, som Ole Stephensen kunne skrive på sit cv. Mere overraskende er det nok for mange, at den folkekære tv-vært spillede med i børne-favotitten 'Bamse og Kylling'.

Tilbage i 2006 medvirkede Stephensen i et par afsnit om det barnelig og til tider ret egoistiske gule Bamse-plysdyr, som danske børn i generationer har siddet klistret foran skærmen for at se.

Ole Stephensens kone, Julie Lund Stephensen, var forfatter til nogle afsnit af fortællingen om Bamse og hans venner. De episoder, hun skrev, handlede om, at Kylling så tilbage på sin tidlige barndom og mindes sin mor. Det var her, at Ole Stephensen hoppede i et gigantisk fjer-kostume og pippede og gokkede sig gennem rollen som Høne-mor, og han tøvede ikke selv med at kalde det karrierens hidtidige højdepunkt at medvirke i 'Bamse og Kylling'.

- Der er forskellige ting her i livet, som man ikke kan nå højere end. Sådan har jeg det med at få lov at medvirke i 'Bamses Billedbog', sagde Stephensen den gang til Her & Nu.

Ole Stephensen døde pludseligt onsdag aften i sit hjem i Vangede.

Han efterlader sig kone og to døtre.

Ole Stephensen blev 63 år. Foto: Thomas Lekfeldt

