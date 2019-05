Hans Pilgaard som selvstændig: Det tjener han

Da kameraerne slukkede i studierne til ’Hvem vil være millionær’, fik Hans Pilgaard en lys idé.

Efter at have været på projektansættelser hos TV2 i en årrække besluttede han sig for at blive fuldblodsselvstændig og stiftede et firma.

Nu er første regnskabsår passeret, og Hapi Enternainment med Hans Pilgaard som både eneejer og direktør har afleveret første regnskab til myndighederne.

Skør direktør

Regnskabet er behagelig læsning for den 55-årige tv-vært, der selv kalder det acceptabelt.

Firmaet havde i 2018 en såkaldt bruttofortjeneste - et firmas omsætning fratrukket visse udgifter - på 268.000 kroner.

- På baggrund af at det er et nystartet firma, er det et acceptabelt resultat.

- Jeg har dog store forventninger til, at nogle af de investeringer, der er foretaget sidste år, giver afkast i det igangværende år, siger Hans Pilgaard og griner.

Ville grine højt

Hans Pilgaard synes, at det er skide skægt at svare på økonomiske spørgsmål som direktør.

- Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle svare på den slags.

- Min far ville grine højt, og jeg ville elske at fortælle ham, at jeg har modtaget et brev, hvor der står: 'Direktør i Hapi Entertainment, Hans Pilgaard'.

- Det er jeg meget stolt af, siger tv-værten.

Trækker penge ud

De tjente 268.000 kroner fik dog ikke lov til at blive stående i firmakassen. Pilgaard trak dem ud af firmaet som henholdsvis løn til sig selv og i form af et mindre udbytte.

- Nogle af dem har jeg haft brug for, fordi jeg har måttet tømme nogle af de andre personlige kasser, forklarer direktøren.

Han fortæller, at pengene til dels stammer fra hans arbejde for TV2 på programmer som 'Lige i skabet', 'Hos Hans' og 'Sæt pris på Danmark'.

Personligt projekt

Hans Pilgaard arbejder for tiden på et større projekt, der skal være i seks afsnit, hvis det står til ham.

Han kan endnu ikke røbe detaljerne, og det er endnu også uvist, om TV2 vil købe det, men det giver ikke Hans Pilgaard søvnløse nætter.

- Nogle gange skal man tage en chance, og så må man undervejs finde ud af, om det går, siger Hans Pilgaard, der skal holde møde med TV2 senere i maj.

- Projektet tager mig tilbage i tiden. Det er på en måde tv-udgaven af ’Støj og fortielser’, som jeg skrev for et par år siden, tilføjer han.