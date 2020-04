Har allerede tabt en halv mio. kr.

Den første halve million kroner firmaet ’Stig Rossen’ er allerede tabt, fordi alle de festivaler, han skulle have spillet med ’Stig og vennerne’ er lukket ned på grund af corona-situationen. Men efteråret vil afsløre, hvor galt det egentlig går. Indtil videre er en del engagementer ’bare’ udskudt.

– Selvfølgelig gør det ondt. Men vi får først for alvor problemer, hvis alle julekoncerterne også ryger. Imellem den 20 november og den 20 december har jeg 30 koncerter, og det er en indtjening, mit firma nødigt skulle miste.

Stig Rossen og hustruen Nina er begge freelancere i butikken ’Stig Rossen’, der holder til i Ørbæk på Østfyn. Fruen ordner alt det på kontoret, og Stig selv kører landet tyndt og optræder.

Stig Rossen og fru Nina vender coronasituationen til noget positivt, og har pludselig tid til at nyde hinandens selskab både på og uden for kontoret. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ombookning

– Den seneste tid har Nina haft enormt travlt, for alle aftalerne i forår og forsommer har skullet ombookes. Men problemet er, at man hurtigt løber tør for dage, når engagementer, der strakte sig over flere måneder, skal bunkes sammen på en måned eller halvanden. Og det betyder, at ikke alle kan få deres ønsker opfyldt om f.eks. ugedage, men vi gør, hvad vi kan for at gøre så mange som muligt tilfredse, og selv om jeg elsker at være hjemme hos Nina og børnene, så savner jeg da at komme ud til publikum, fastslår Rossen.

Alene flytningen af Odense Sommerrevy til sensommeren er for Stig 35 forestillinger, som er udskudt. Oven i dette kommer så de 30 koncerter, der nu ligger i efteråret. Det er faktisk en sjat i regnskabet, hvis det hele på grund af coronaen aflyses permanent.

Mærkbart dyk

– Vi artister var de første, der blev ramt, og de sidste der får hjælp. Det er egentlig tankevækkende, mener Stig og tilføjer:’

– I virkeligheden ved vi først om et år, hvad denne periode har betydet på bundlinjen, men det er da helt sikkert, at man vil kunne se et mærkbart dyk i min og Ninas indkomst for 2020.

Hvis forsamlingsretten gives helt fri til efteråret, får Rossen sindssygt travlt.

– Som det er nu, har jeg mindst et engagement om dagen, så der bliver fart på, men fruen og jeg er enige om ikke at tage sorgerne på forskud, for vi ved intet – og som følge deraf har vi ingen valgmuligheder. Vi må tage tingene, som de kommer.

Ingen skilsmisse her

Rossen er lykkelig for, at 2019 var en fantastisk sæson, hvor firmaet konsoliderede sig, for det betyder, at familien nu har lidt på kistebunden.

– Vi skal altså hverken gå sultne i seng eller på tvangsauktion. Til gengæld har vi tid til at nyde hinanden. Det er en luksus, som denne familie sjældent har, fordi jeg ofte er på landevejen. Vi kan gå i haven, jeg maler vinduer, og så er der cykelturene – vi lider med andre ord ingen nød.

Der er ifølge Stig Rossen heller ingen risiko for skilsmisse.

– Nina og jeg er faktisk gode til at være sammen. I øjeblikket sidder vi på kontoret og arbejder med fremtidsprojekter. Vi fungerer godt som hinandens sparringspartnere. Grundliggende er det befriende at have tid til at gå i dybden med planlægningen af vores projekter. Så – nej – vi kommer ikke til at figurere i skilsmissestatistikken.