Har du også undret dig? Derfor hænger 'Robinson'-deltager i dit træningscenter

I godt et år har Türker fra 'Robinson Ekspeditionen' hængt i Fitness World-centre landet over

Hvis du træner i Fitness World og er glad for realityfjernsyn, så har du måske undret dig.

For landet over hænger der tilsyneladende billeder af Türker Alici, som netop nu kan opleves i 'Robinson Ekspeditionen' og tidligere har deltaget i 'Paradise Hotel'.

Årsagen er dog ganske uskyldig og lige til.

- Jeg hænger der, fordi jeg blev udvalgt til at være frontfigur for personlig træning hos Fitness World. Det er mega nice at hænge rundt i alle centre i Danmark, skriver Türker i en sms fra Tyrkiet til Ekstra Bladet.

Türker pryder landets træningscentre. Foto: Privat

Türker fortæller, at han startede som receptionist i fitnesskæden for næsten seks år siden, og i de seneste to år har han arbejdet som personlig træner, når han ikke gør sig som YouTuber.

- Jeg er ret sikker på, at jeg blev udvalgt, fordi jeg var en af dem, der afviklede flest timer per uge i snit i hele Fitness World-regi. Derudover fik jeg også at vide, at jeg var den hurtigste nogensinde til at ramme højeste lønniveau. Det skete tre og en halv måned efter, jeg blev ansat. Vi har nemlig et hvis antal timer, vi skal nå for at stige i løntrin, forklarer han og tilføjer.

- Det er faktisk ved at være godt et år, jeg har hængt rundt omkring, og jeg hænger der stadigvæk, så det er fucking nice. Så må man sgu godt være stolt, skriver han.

Türker har fået nogle ordentlige bøffer siden sin deltagelse i 'Paradise Hotel'. Foto: Linda Johansen

Türker kan som nævnt opleves i 'Robinson Ekspeditionen' om mandagen på TV3. Programmet blev filmet i det sene forår på Filippinerne, og det er en fornøjelse at gense prøvelserne på øen.

- Ærligt, det er altså pisse sjovt at se sig selv i tv'et igen og kunne drømme sig tilbage til dette møgfede eventyr, slutter han af.