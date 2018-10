Har du også undret dig?: Derfor var Claire ikke med i 'Klovn'

Claire var en fast del af Frank og Caspers kontor i tv-serien 'Klovn'.

Den smukke udenlandske sekretær blev spillet af en kvinde med samme navn, Claire Ross-Brown. Og selvom hun kun var med i 14 episoder over tre sæsoner, er hun en fast del af bevidstheden hos de mange 'Klovn'-fans.

Det endte med, at hendes karakter blev fyret som sekretær og senere mistænkt for hævngerrigt at ridse Casper og Franks biler. Siden har man ikke set Claire i 'Klovn'-universet.

Derfor får den nu 45-årige skuespiller også tit, næsten for tit, spørgsmålet om, hvorfor hun ikke er med i de nye afsnit.

- Det, jeg bliver mest træt af, er spørgsmålet om, hvorfor jeg ikke er med. Jeg ved det ikke, de må spørge Casper og Frank. Jeg tror ikke, jeg passer ind i historien lige nu. Jeg har det virkelig godt med dem. De er tro mod deres kunst, og derfor handler det nok også mere om, hvor historien vil hen, end hvem der skal være med. Det skal passe ind i historien, siger Claire Ross-Brown.

Castet af Iben Hjejle

Det var et rent lykketræf, at Claire overhovedet kom i kontakt med de danske tv-skærme. Hun havde tidligere spillet skuespil i England, men var flyttet til Danmark, hvor hun arbejdede som fitnessintruktør i en kort periode.

Claire Ross-Brown er lige nu aktuel i Viaplay-serien 'Friheden'. Foto: Olivia Loftlund

Det skulle vise sig virkelig at give muskler til tv-karrieren, da en af hendes kunder var Iben Hjejle. Hun foreslog skuespilleren, der oprindeligt er fra London-bydelen Chelsea, til en rolle i 'Langt fra Las Vegas' til sin kæreste Casper Christensen.

Rollen fik hun ikke, men senere, da 'Klovn' blev født, var Claire Ross-Brown med til undfangelsen. Hun startede med at spille Frank Hvams kone, men det holdt kun i pilotafsnittet. Derefter fandt hun sig til rette som sekretæren.

- På den ene side er jeg utrolig glad for muligheden. Men rollen begrænsede også, hvad jeg fik af arbejde efter. Jeg tror dog ikke, man skal se tilbage og fortryde. Jeg ville absolut gøre det igen, siger hun.

Claire Ross-Brown har også en succesfuld karriere i bankverdenen. Foto: Olivia Loftlund

Sekretæren Claire i 'Klovn' er ikke den skarpeste kniv i skuffen, men er derimod køn og ofte uvidende om de ting, der bliver sagt mellem linjerne af Casper og Frank.

Derfor har Claire Ross-Brown også været en smule ærgerlig over rollen, da den ikke har lagt op til mere varieret arbejde, hvorfor hun har takket nej til en del roller af samme type. Hun er for tiden aktuel i Viaplay-serien 'Friheden' sammen med blandt andre Lars Ranthe.

- Det kunne være virkelig fedt at vise, hvad jeg virkelig kan. Det har jeg fået lov til i 'Friheden'. Det er også derfor, at der er gået noget tid siden min sidste rolle. Det her er den første rolle, som jeg gerne ville have. Den er ikke specielt stor, men viser mere, hvad jeg kan, siger skuespilleren.

'Friheden' bliver vist på Viaplay og TV3 hver onsdag klokken 21.00.

