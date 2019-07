Har fået ny kæreste: Nu afslører de stor nyhed

Flemming Møldrup, der blandt andet er kendt som livstilsekspert i det populære DR-program 'Kender du typen', har grund til at smile ekstra stort for tiden.

Ikke nok med at han har fundet kærligheden sammen med Rikke Rasmussen, der er medejer og stifter af det danske tøjbrand Moshi Moshi, så er han også blevet gift med selvsamme kvinde - tilsyneladende i al hemmelighed.

Det afslører Rikke Rasmussen selv på sin Instagram-profil.

'Sidste fredag og for altid', skriver Rikke Rasmussen til et billede af parret, hvor det tydeligt fremgår, at de er klædt i fine bryllupsklæder. På billedet viser Rikke Rasmussen ligeledes sin brudebuket frem.

På sin Instagram-profil har 49-årige Flemming Møldrup den seneste tid også delt flere billeder af ham og Rikke Rasmussen.

Flemming Møldrup har fundet kærligheden på ny. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Over for Ekstra Bladet bekræfter Flemming Møldrup de glade nyheder. Derudover har han dog ikke yderligere kommentarer til forholdet eller brylluppet på nuværende tidspunkt.

På sin Instagram-profil har Flemming Møldrup tirsdag morgen også delt nyheden om sit ægteskab med en kærlighedserklæring til sin hustru:

Under billederne både på Flemming Møldrups og Rikke Rasmussens profil vælter det ind med lykønskninger til det nygifte par fra venner og bekendte.

'Hovsa og kæmpe tillykke til og med jer. I fortjener hinanden', skriver en kvinde.

'Fantastisk - kæmpe tillykke med jeres bryllup og kærlighed', skriver en anden, mens en tredje tilføjer:

'Hvor skønt at du har fundet en at dele livets glæder med. Stort tillykke herfra'.

Rikke Rasmussen er indehaver af Moshi Moshi. Foto: Casper Balslev

Blev skilt

I april sidste år fortalte Flemming Møldrup til Billed-Bladet, at han var blevet single, og at han og designeren Signe-Maldubine Nørgaard havde valgt at gå hver til sit efter et år som kærester.

- Ja, det er sandt nok, at jeg har været single siden årsskiftet. Jeg er gået lidt stille med dørene, fordi jeg har haft så travlt med DR og mit firma, fortalte han i den sammenhæng til ugebladet.

Dengang fortalte han, at der endnu ikke var en ny kvinde i hans liv, men det har altså ændret sig siden.

Flemming Møldrup var tidligere gift med Julie Ralund, som han blev skilt fra for otte år siden, og han har i dag stadig et godt samarbejde med ekskonen.

Sammen har de datteren Yoko på 11 år.

Tidligere dannede Flemming Møldrup ligeledes par med Lotus Turèll, der er datter af den afdøde forfatter Dan Turèll og skuespiller Chili Turèll.